Kaynak: İHA

İzmir'in Konak ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan olay tehlikeli anlara sahne oldu. Alsancak Tren İstasyonu'nda raylara giren 2 kişi, hareket halindeki trenin önünü kesti.

Edinilen bilgiye göre tren istasyondan hareket ettiği sırada demiryolu hattına çıkan şahıslar, hattı kapatarak trene binmek istedi.

İki kişinin hem kendi can güvenliklerini hem de sefer güvenliğini tehlikeye atması üzerine makinist, güvenlik ve işletme kuralları gereği şahısları trene almadı.

TRENİ TAŞLAYIP KAÇTILAR

Trene alınmamalarına öfkelenen 2 kişi, bu kez araca taş attı. Şüpheliler daha sonra olay yerinden uzaklaşarak kaçtı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaşanan tehlikeli anlar ise çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.