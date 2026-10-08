Kaynak: AA / DHA / İHA

Kaza, öğle saatlerinde Nevşehir-Avanos kara yolu Göreme Kavşağı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kavşaktan ana yola çıkış yapan Nurettin Turgut (83) yönetimindeki otomobil ile Kayseri istikametinden gelen S.Ö. idaresindeki kamyonet çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil refüje çarparak takla attı ve yol ortasına devrildi.

EVLİ ÇİFT KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla hurdaya dönen araçtan çıkarılan yaralılardan, sürücünün eşi Sıddık Turgut’un (81) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Nurettin Turgut ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan bir kişinin de yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Kamyonet sürücüsü S.Ö. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.