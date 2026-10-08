Rahmi Koç'tan Filenin Sultanları'na büyük jest: Rakamı duyan şaştı

"Her şeyden önemlisi gençlere, kızlara örnek oldunuz, ilham verdiniz. Bu bakımdan Atatürk'ün kızları olarak anılmanızı çok anlamlı buluyorum. Laik Cumhuriyet'i ve onun değerlerini yaşatacak olan, siz cesur Türk kadınlarısınız. Hepinizi can-ı gönülden tebrik ederim."

Koç Topluluğu'nun kadın voleyboluna desteğinin süreceğini belirten Ömer Koç, OPET ve Arçelik ile milli takımın yanında olmaktan onur duyduklarını ifade etti.