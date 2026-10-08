A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği zaferların ardından Filenin Sultanları için özel bir kutlama düzenlendi.
Rahmi Koç'tan Filenin Sultanları'na büyük jest: Rakamı duyan şaştı
Filenin Sultanları, elde ettikleri başarıların ardından Koç Holding tarafından düzenlenen özel davette ağırlandı. Ömer Koç'un milli voleybolculara yönelik sözleri dikkat çekerken, gecenin sürprizi Rahmi Koç'tan geldi. Milli takıma sağlanacak desteği TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ açıkladı.Kaynak: Haber Merkezi
Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç ile Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, milli voleybolcuları ve teknik ekibi İstanbul'daki Abdülmecid Efendi Korusu'nda bulunan Telezzüz'de ağırladı.
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın da katıldığı buluşmada, Filenin Sultanları'nın Türk sporuna kazandırdığı başarılar ve kadın voleybolunun geleceği konuşuldu.
ÖMER KOÇ'TAN FİLENİN SULTANLARI'NA ÖVGÜ
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, milli sporcuların yalnızca sahadaki başarılarıyla değil, genç kızlara verdikleri ilhamla da önemli bir rol üstlendiklerini söyledi.
Ömer Koç, milli voleybolcuları tebrik ederek şu ifadeleri kullandı:
"Her şeyden önemlisi gençlere, kızlara örnek oldunuz, ilham verdiniz. Bu bakımdan Atatürk'ün kızları olarak anılmanızı çok anlamlı buluyorum. Laik Cumhuriyet'i ve onun değerlerini yaşatacak olan, siz cesur Türk kadınlarısınız. Hepinizi can-ı gönülden tebrik ederim."
Koç Topluluğu'nun kadın voleyboluna desteğinin süreceğini belirten Ömer Koç, OPET ve Arçelik ile milli takımın yanında olmaktan onur duyduklarını ifade etti.
GECENİN SÜRPRİZİNİ ÜSTÜNDAĞ AÇIKLADI
Buluşmanın en dikkat çeken gelişmesi ise Koç Topluluğu'nun A Milli Kadın Voleybol Takımı'na sağlayacağı maddi destek oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, milli takımın elde ettiği başarıların uzun yıllara dayanan bir emeğin sonucu olduğunu belirterek Koç Topluluğu'nun Türk voleyboluna verdiği desteğin önemine dikkat çekti.
Üstündağ, "Milli Takımımız bugün yalnızca kazandığı kupalarla değil, yıllardır ortaya koyduğu mücadele ve gençlere verdiği ilhamla da hepimizi gururlandırıyor. Bu başarıların sürdürülebilir olması için Türk voleyboluna inanan ve uzun yıllardır yanımızda olan paydaşlarımızın desteğini son derece kıymetli buluyoruz" dedi.
RAHMİ KOÇ'TAN 1 MİLYON EUROLUK JEST
Merak edilen rakamı da açıklayan Üstündağ, Koç Topluluğu'nun A Milli Kadın Voleybol Takımı'na 1 milyon euro destek sağlayacağını duyurdu.
Üstündağ açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bu akşam da Koç Topluluğu'nun Milli Takımımıza 1 milyon euro destek sağlayacağı bilgisini paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bu vesileyle, Türk voleyboluna ve Milli Takımımıza yıllardır maddi ve manevi desteğini esirgemeyen Sayın Rahmi M. Koç'a özellikle şükranlarımı sunmak istiyorum. Keza bu değerli katkı için Sayın Ömer Koç'a, Sayın Ali Koç'a ve tüm Koç Topluluğu'na da ayrıca teşekkür ediyorum."
EDA ERDEM'DEN TEŞEKKÜR
Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem Dündar da gecede yaptığı konuşmada, milli takımın kazandığı başarıların büyük bir ekibin ortak emeğinin sonucu olduğunu söyledi.
Erdem, federasyondan teknik ekibe, ailelerden taraftarlara ve sponsorlara kadar kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.
Koç Topluluğu'nun düzenlediği davetin kendileri için değerli olduğunu belirten milli kaptan, "Koç Topluluğu'na ve Türk voleyboluna uzun yıllardır destek veren OPET ve Arçelik'e takım arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
"ONLAR YAPABİLDİYSE BİZ DE YAPABİLİRİZ"
Eda Erdem, elde ettikleri başarıların çocuklara ve genç kızlara ilham vermesinin kendileri için ayrıca önemli olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:
"Umarım bugün bizim yaşadığımız bu gurur, yeni nesillere 'Onlar yapabildiyse biz de yapabiliriz' dedirtir. Sportif başarıların ötesinde, bizleri en çok mutlu eden şeylerden biri de bu olur."
Filenin Sultanları, 2026 Milletler Ligi şampiyonluğunun ardından Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı mağlup ederek bir kez daha zirveye çıkmıştı. Düzenlenen buluşmada hem elde edilen başarılar kutlandı hem de Türk kadın voleyboluna yönelik destek mesajları verildi.