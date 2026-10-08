Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Rahmi Koç'tan Filenin Sultanları'na büyük jest: Rakamı duyan şaştı

Rahmi Koç'tan Filenin Sultanları'na büyük jest: Rakamı duyan şaştı

Filenin Sultanları, elde ettikleri başarıların ardından Koç Holding tarafından düzenlenen özel davette ağırlandı. Ömer Koç'un milli voleybolculara yönelik sözleri dikkat çekerken, gecenin sürprizi Rahmi Koç'tan geldi. Milli takıma sağlanacak desteği TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Rahmi Koç'tan Filenin Sultanları'na büyük jest: Rakamı duyan şaştı - Resim: 1

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği zaferların ardından Filenin Sultanları için özel bir kutlama düzenlendi.

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Rahmi Koç'tan Filenin Sultanları'na büyük jest: Rakamı duyan şaştı - Resim: 2

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç ile Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, milli voleybolcuları ve teknik ekibi İstanbul'daki Abdülmecid Efendi Korusu'nda bulunan Telezzüz'de ağırladı.

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Rahmi Koç'tan Filenin Sultanları'na büyük jest: Rakamı duyan şaştı - Resim: 3

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın da katıldığı buluşmada, Filenin Sultanları'nın Türk sporuna kazandırdığı başarılar ve kadın voleybolunun geleceği konuşuldu.

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Rahmi Koç'tan Filenin Sultanları'na büyük jest: Rakamı duyan şaştı - Resim: 4

ÖMER KOÇ'TAN FİLENİN SULTANLARI'NA ÖVGÜ

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, milli sporcuların yalnızca sahadaki başarılarıyla değil, genç kızlara verdikleri ilhamla da önemli bir rol üstlendiklerini söyledi.

Ömer Koç, milli voleybolcuları tebrik ederek şu ifadeleri kullandı:

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Rahmi Koç'tan Filenin Sultanları'na büyük jest: Rakamı duyan şaştı - Resim: 5

"Her şeyden önemlisi gençlere, kızlara örnek oldunuz, ilham verdiniz. Bu bakımdan Atatürk'ün kızları olarak anılmanızı çok anlamlı buluyorum. Laik Cumhuriyet'i ve onun değerlerini yaşatacak olan, siz cesur Türk kadınlarısınız. Hepinizi can-ı gönülden tebrik ederim."

Koç Topluluğu'nun kadın voleyboluna desteğinin süreceğini belirten Ömer Koç, OPET ve Arçelik ile milli takımın yanında olmaktan onur duyduklarını ifade etti.

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Rahmi Koç'tan Filenin Sultanları'na büyük jest: Rakamı duyan şaştı - Resim: 6

GECENİN SÜRPRİZİNİ ÜSTÜNDAĞ AÇIKLADI

Buluşmanın en dikkat çeken gelişmesi ise Koç Topluluğu'nun A Milli Kadın Voleybol Takımı'na sağlayacağı maddi destek oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, milli takımın elde ettiği başarıların uzun yıllara dayanan bir emeğin sonucu olduğunu belirterek Koç Topluluğu'nun Türk voleyboluna verdiği desteğin önemine dikkat çekti.

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Rahmi Koç'tan Filenin Sultanları'na büyük jest: Rakamı duyan şaştı - Resim: 7

Üstündağ, "Milli Takımımız bugün yalnızca kazandığı kupalarla değil, yıllardır ortaya koyduğu mücadele ve gençlere verdiği ilhamla da hepimizi gururlandırıyor. Bu başarıların sürdürülebilir olması için Türk voleyboluna inanan ve uzun yıllardır yanımızda olan paydaşlarımızın desteğini son derece kıymetli buluyoruz" dedi.

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Rahmi Koç'tan Filenin Sultanları'na büyük jest: Rakamı duyan şaştı - Resim: 8

RAHMİ KOÇ'TAN 1 MİLYON EUROLUK JEST

Merak edilen rakamı da açıklayan Üstündağ, Koç Topluluğu'nun A Milli Kadın Voleybol Takımı'na 1 milyon euro destek sağlayacağını duyurdu.

Üstündağ açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam da Koç Topluluğu'nun Milli Takımımıza 1 milyon euro destek sağlayacağı bilgisini paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bu vesileyle, Türk voleyboluna ve Milli Takımımıza yıllardır maddi ve manevi desteğini esirgemeyen Sayın Rahmi M. Koç'a özellikle şükranlarımı sunmak istiyorum. Keza bu değerli katkı için Sayın Ömer Koç'a, Sayın Ali Koç'a ve tüm Koç Topluluğu'na da ayrıca teşekkür ediyorum."

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Rahmi Koç'tan Filenin Sultanları'na büyük jest: Rakamı duyan şaştı - Resim: 9

EDA ERDEM'DEN TEŞEKKÜR

Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem Dündar da gecede yaptığı konuşmada, milli takımın kazandığı başarıların büyük bir ekibin ortak emeğinin sonucu olduğunu söyledi.

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Rahmi Koç'tan Filenin Sultanları'na büyük jest: Rakamı duyan şaştı - Resim: 10

Erdem, federasyondan teknik ekibe, ailelerden taraftarlara ve sponsorlara kadar kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

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Rahmi Koç'tan Filenin Sultanları'na büyük jest: Rakamı duyan şaştı - Resim: 11

Koç Topluluğu'nun düzenlediği davetin kendileri için değerli olduğunu belirten milli kaptan, "Koç Topluluğu'na ve Türk voleyboluna uzun yıllardır destek veren OPET ve Arçelik'e takım arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Rahmi Koç'tan Filenin Sultanları'na büyük jest: Rakamı duyan şaştı - Resim: 12

"ONLAR YAPABİLDİYSE BİZ DE YAPABİLİRİZ"

Eda Erdem, elde ettikleri başarıların çocuklara ve genç kızlara ilham vermesinin kendileri için ayrıca önemli olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

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Rahmi Koç'tan Filenin Sultanları'na büyük jest: Rakamı duyan şaştı - Resim: 13

"Umarım bugün bizim yaşadığımız bu gurur, yeni nesillere 'Onlar yapabildiyse biz de yapabiliriz' dedirtir. Sportif başarıların ötesinde, bizleri en çok mutlu eden şeylerden biri de bu olur."

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Rahmi Koç'tan Filenin Sultanları'na büyük jest: Rakamı duyan şaştı - Resim: 14

Filenin Sultanları, 2026 Milletler Ligi şampiyonluğunun ardından Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı mağlup ederek bir kez daha zirveye çıkmıştı. Düzenlenen buluşmada hem elde edilen başarılar kutlandı hem de Türk kadın voleyboluna yönelik destek mesajları verildi.

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