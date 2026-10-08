Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç lira oldu?(8 Ekim)

GREMSE ALTIN NE KADAR OLDU?

Günün en düşük seviyesi 105.860,00 TL, en yüksek seviyesi 107.064,00 TL olarak gerçekleşti. Anlık olarak 105.470,00 TL alış, 106.314,00 TL satış fiyatıyla alıcı buluyor.