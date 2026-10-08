İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasasında 8 Ekim 2026 gün sonuna yaklaşırken altın türlerinde alış-satış farkları ve gün içi hareketlilik dikkat çekiyor.
Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç lira oldu?(8 Ekim)
Kapalıçarşı serbest piyasasında altın fiyatları gün boyunca hareketli ve dalgalı bir seyir izledi. Gram ve çeyrek altın başta olmak üzere tüm türlerde gün içi zirve seviyelerden sınırlı çekilmeler gözlendi. İşte Kapalıçarşı'da güncel gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...Seçil Kılıç
Yüzde 0,20'lik sınırlı bir yükseliş grafiği çizen piyasada, altın çeşitlerinin gün içerisinde gördüğü en düşük, en yüksek ve anlık satış verileri şu şekilde gerçekleşti:
GRAM ALTIN AKŞAM NE KADAR?
Gün içinde en düşük 6.547,03 TL, en yüksek 6.621,53 TL seviyelerini gördü. Anlık olarak 6.506,04 TL alış, 6.575,10 TL satış fiyatından işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL OLDU?
Gün içi en düşük 10.671,00 TL, en yüksek 10.792,00 TL seviyelerine ulaştı. Anlık satış fiyatı 10.717,00 TL (Alış: 10.658,00 TL) olarak kaydedildi.
YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?
Gün içerisinde 21.335,00 TL ile 21.578,00 TL arasında mekik dokudu. Mevcut satış fiyatı 21.427,00 TL seviyesinde bulunuyor (Alış: 21.316,00 TL).
TAM ALTIN KAÇ TL?
Gün içi taban fiyatı 42.546,00 TL, tavan fiyatı ise 43.030,00 TL oldu. Güncel satış fiyatı 42.729,00 TL, alış fiyatı 42.521,00 TL olarak gerçekleşti.
Büyük ölçekli yatırımcıların takip ettiği Gremse ve Has altın piyasasında da zirve seviyelerden bir miktar çekilme gözlendi:
GREMSE ALTIN NE KADAR OLDU?
Günün en düşük seviyesi 105.860,00 TL, en yüksek seviyesi 107.064,00 TL olarak gerçekleşti. Anlık olarak 105.470,00 TL alış, 106.314,00 TL satış fiyatıyla alıcı buluyor.
HAS ALTIN AKŞAM KAÇ TL?
Gün içerisinde en yüksek 6.601,60 TL seviyesini test ederken, anlık satış fiyatı 6.555,43 TL (Alış: 6.538,73 TL) oldu.
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