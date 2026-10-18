Kaynak: ANKA

Neredeyse hemen her gün art arda gelen zamlar vatandaşları isyan ettirmeye devam ediyor. Aydın’ın Germencik ilçesine bağlı Dağyeni Mahallesi’nde yaşayan gastronomi ve yiyecek içecek hizmetleri mezunu Ceren Uslu, otel sektöründe çalışırken aldığı maaşın Kuşadası'ndaki kira ve geçim giderlerini karşılamaması üzerine radikal bir karar aldı. Köyüne geri dönen Uslu, kendi işini kurarak kahvehane ve aperatif büfesi işletmeye başladı.

"KADIN ESNAF OLARAK DİMDİK DURDUM"

Köydeki tek kadın esnaf olduğunu belirten Uslu, ilk zamanlar yadırgandığını ancak pes etmediğini söyledi:

"İlk başlarda biraz yadırgadılar, dedikodular da oldu. Ama ben hiçbirini umursamadan ayakta durmaya çalıştım. Kadınlarımız bazen yoldan geçerken bile başlarını eğiyor. Ben ise dimdik durarak çalıştım."

Motosikletiyle evlere paket servis de yapan Uslu, okul çocuklarından kahvehane müşterilerine kadar geniş bir kitleye hizmet veriyor.

"İNSANLAR 5 LİRANIN HESABINI YAPIYOR"

Artan girdi maliyetleri ve vatandaşın düşen alım gücünün küçük esnafı doğrudan vurduğunu dile getiren Uslu, ticaretteki değişimi şu sözlerle anlattı:

"Çayın 15 lira olduğu dükkanda eskiden demlendikçe içilirdi. Şimdi 10 kişi gelip bir iki çay içip kalkıyor. Çünkü insanların cebinde para yok. 5 liranın hesabı yapılıyor. Sucuk, tavuk, tüp, elektrik her şey zamlandı. Tostu 150-200 liraya satmak zorundayız ama müşteriye pahalı geliyor. Bazen tost yerine bir kek alıp karınlarını doyurmaya çalışıyorlar."

ÇİFTÇİNİN KAYBI ESNAFI VURDU

Köyde geçimin büyük oranda incir ve zeytincilikten sağlandığını vurgulayan genç kadın esnaf, üreticinin kazancının düşmesiyle veresiye alışverişlerin arttığını kaydetti.

Köyde kira ödemediği halde geçinmekte zorlandığını belirten Uslu, "Şehirde kira ödüyordum, maaşım yetmiyordu. Köyüme döndüm, burada kira ödemiyorum, kendi işimi yapıyorum ama yine de zor geçiniyorum" dedi.

Öte yandan art arda gelen zamlar ve artan gıda, kira fiyatları sebebiyle geçinemeyen vatandaşlar 'çözüm odaklı' ekonomi politikaları için yetkililere seslenmeye devam ediyor.