Kaynak: Haber Merkezi

Anahtar Parti, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, yalan söyledikçe burnu uzayan masal karakteri Pinokyo üzerinden iktidara ve mevcut sisteme yönelik eleştirilerde bulundu. Görüntülerde uzun burunlu hukukçular ve siyasetçiler yer alırken, siyasi söylemler ve toplumsal işleyiş mizahi bir dille sorgulandı.

PİNOKYO KARAKTERİ ÜZERİNDEN SİYASETÇİLERE GÖNDERME

Masal anlatımıyla başlayan videoda, Pinokyolar Ülkesi adı verilen hayalî bir memleket tasvir edildi. Bu ülkede yöneticilerin sözlerinin doğruluğu ve güvenilirliği, burunlarının uzaması üzerinden ironik biçimde anlatıldı. Televizyonların tarafsızlığı ve ekranlara çıkan kişilerin dürüstlüğü de eleştirinin öne çıkan başlıkları arasında bulundu.

MEDYANIN TARAFSIZLIĞI ELEŞTİRİLİYOR

Videonun devamında işe alımlarda liyakat ilkesinin uygulanmadığına yönelik göndermeler yapıldı. Tanıdık ilişkileri ve kişisel bağlantılar üzerinden ilerleyen bir düzen tasvir edilirken, siyasetçilerin rozet, parti ve makam değiştirmelerine rağmen memleket sevgilerinin değişmediği yönündeki söylem de alaycı bir üslupla aktarıldı.

SİYASETÇİLERİN PARTİ VE MAKAM DEĞİŞİKLİKLERİNE İRONİK GÖNDERME

Ülkedeki herkesin dürüst, liyakatli ve memleket sevdalısı olduğu iddiası, uzun burunlar üzerinden yapılan ironik anlatımla sürdürüldü. Böylece Anahtar Parti'nin paylaşımı, siyaset, medya ve işe alımlardaki liyakat konularına yönelik eleştirel bir mesaj taşıdı.

DÜRÜSTLÜK VE LİYAKAT MESAJI

Videonun sonunda, Marilyn Manson’a ait “Sweet Dreams(Tatlı Rüyalar)” şarkısı çalarken, elinde büyük bir makas bulunan sırtı dönük bir karakter görüldü.