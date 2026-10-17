Kaynak: Haber Merkezi

Sedat Peker'in 24 yıl önce bugün hayatını kaybeden babasıyla, 24 yaşındayken yaptığı konuşmanın görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde Peker ile babasının güç, başarı ve haksızlık üzerine konuştuğu görüldü.

"HİÇBİR İYİLİK VE KÖTÜLÜK UNUTULMAYACAKTIR"

Peker, babasıyla yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada yapılan iyiliklerin asla unutulmayacağını, yapılan kötülüklerin de asla ve asla, kesinlikle unutulmayacağına ben yemin edebilirim. Hiçbir iyilik ve kötülük şahsım tarafından unutulmayacaktır ve affedilmeyecektir, mükafatı da bırakılmayacaktır."

Konuşmanın sonunda Peker'in babası ise "Bir umuttur yaşamak" dedi.