Kaynak: DHA

İstanbul’un Pendik ilçesinde, 9 katlı bir apartmanın önündeki inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Yağış nedeniyle zeminin yumuşaması sonucu yaşandığı öne sürülen olayda, sitenin bahçesinin bitişiğindeki bölüm de etkilendi. Apartmanda yaşayanlar tedbir amacıyla binadan çıkarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Ahmet Yesevi Mahallesi Baysal Sokak’ta bulunan bir sitede yaşandı. İddiaya göre, apartmanın önündeki inşaat alanında yağmur nedeniyle yumuşayan toprakta kayma meydana geldi. Durumu fark eden site sakinleri, yetkililere haber verdi.

EKİPLER BÖLGEDE ÖNLEM ALDI

İhbar üzerine olay yerine polis, zabıta ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak bölgeye güvenlik şeridi çekti. Apartman sakinleri ise olası risklere karşı tedbir amacıyla tahliye edildi.

TOPRAK KAYMASINA KARŞI ÖRTÜLEME ÇALIŞMASI

Yağmur suyunun toprak kaymasını artırmasını önlemek amacıyla zeminde örtüleme çalışması yapıldı. Olayla ilgili paylaşılan bilgilerde can kaybı veya yaralanmaya ilişkin bir açıklama yer almadı.