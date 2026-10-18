Kaynak: DHA

İlçede hızı saatte 80 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle dalga boyu 6 metreyi aştı. Dalgaların ve akıntının tehlike oluşturması nedeniyle tekneler, liman içinde güvenli bölgeye alındı.

Bartın'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Kurucaşile ilçesinde çok sayıda ağaç devrildi. İlçede sahil kenarında bulunan kameriyeler de devrilerek zarar gördü

Ayrıca enerji nakil hatlarının zarar görmesi nedeniyle ilçeye elektrik verilemiyor. Arıt Turanlar köyünde ise bir evin çatısı, kuvvetli rüzgar nedeniyle uçtu.

Bartın-Kastamonu-Cide yolunun Uğurlu mevkisinde kara yolu ağaçların devrilmesi nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekiplerin yolu açmak için çalışmaları sürüyor.