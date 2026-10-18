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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışan annelerin iş hayatına katılımını desteklemek ve gebe veya emziren kadınların çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla yönetmelik değişikliği taslağı hazırladı. Taslakta kreş ve emzirme odalarına ilişkin yükümlülüklerin yanı sıra, anne ve bebek sağlığını ilgilendiren iş güvenliği önlemleri de yer aldı.

150 VE ÜZERİ KADIN ÇALIŞAN İÇİN KREŞ DÜZENLEMESİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre 150 veya daha fazla kadın çalışanı bulunan iş yerlerinde, çalışanların 0-6 yaş grubundaki çocukları için kreş, gündüz bakımevi ya da okul öncesi eğitim kurumu kurulması öngörülüyor. İşverenler bu kurumları tek başına açabilecek, başka işverenlerle ortaklaşa kurabilecek veya yetkili kuruluşlardan hizmet alabilecek.

Kurumların kuruluş ve işletme giderlerinin işverenler tarafından karşılanması planlanıyor. Çalışan sayısı hesaplanırken işverenin aynı ilçe sınırları içindeki tüm iş yerlerinde çalışan kadınların toplamı esas alınacak. Çocuğunun annesi hayatını kaybeden veya velayeti babaya verilen erkek çalışanlar da hesaplamaya dâhil edilecek.

100 KADIN ÇALIŞANIN BULUNDUĞU İŞ YERLERİNE EMZİRME ODASI

Taslakta, yaş ve medeni durum ayrımı yapılmaksızın 100 veya daha fazla kadın çalışanı bulunan iş yerlerinde emzirme odası kurulması da öngörülüyor.

Düzenlemeyle emzirme odalarının kullanım kapsamının genişletilmesi hedefleniyor. Bu alanlarda çalışanların çocuklarını emzirebilmelerinin yanı sıra sütlerini sağmaları ve anne sütünü uygun koşullarda muhafaza etmeleri de mümkün olacak.

GEBE VE EMZİREN ÇALIŞANLAR İÇİN YENİ ÖNLEMLER

Taslak, gebe, yeni doğum yapmış ve emziren çalışanların iş yerlerinde karşılaşabilecekleri risklere karşı işverenlerin sorumluluklarını da yeniden düzenliyor.

Risk tespit edilmesi durumunda çalışma koşullarının veya saatlerinin geçici olarak değiştirilmesi planlanıyor. Bunun mümkün olmaması ya da iş yeri hekiminin gerekli görmesi hâlinde çalışanın başka bir işe aktarılması öngörülüyor. Bu durumda çalışanın ücretinde kesinti yapılamayacak.

Çalışanın başka bir işe aktarılması da mümkün değilse talebi üzerine, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ücretsiz izin verilebilecek. Bu izin süresi, yıllık ücretli izin hakkının hesaplanmasında dikkate alınmayacak.

GEBE ÇALIŞANLARIN RİSKLİ İŞLERDE ÇALIŞTIRILMASI SINIRLANACAK

Taslakta, gebe çalışanların ani darbe ve sarsıntıya ya da uzun süreli titreşime maruz kalabilecekleri işlerde ve iş makinelerinde çalıştırılmaması öngörülüyor. 80 desibeli aşan gürültülü ortamlarda çalışma da kısıtlanacak.

İyonize radyasyon kaynaklarının bulunduğu veya radyasyonla kirlenmiş alanlarda çalışma, belirli biyolojik etkenlere maruz kalma ve kurşun türevleri başta olmak üzere bazı tehlikeli kimyasallarla temas konusunda da sınırlamalar getirilmesi planlanıyor.

Gebe veya emziren çalışanların yer altı maden işlerinde çalıştırılmaması da taslakta yer alıyor. İşverenlerin çalışma saatlerini ve dinlenme aralarını yeniden düzenlemesi, mümkün olduğunda oturarak çalışma olanağı sağlaması ve yüksekte çalışma ile düşme risklerine karşı önlem alması öngörülüyor. Ayrıca çalışanların yemek molalarına ve temiz içme suyuna erişiminin sağlanması hedefleniyor.

YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TASLAKTA YER ALDI

Taslağa göre, kreş ve gündüz bakımevlerinin yetkilendirilmesine ilişkin hükmün 31 Aralık 2027'de, diğer hükümlerin ise yönetmeliğin yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Düzenleme henüz taslak aşamasında bulunuyor. Öngörülen yükümlülüklerin yürürlüğe girmesi için yönetmelik değişikliğinin yayımlanması gerekiyor.