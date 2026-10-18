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Kaynak: AA

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri Friedrich Merz, İsrail’in varlığını meşru görmeyen kesimlere karşı tavırlarını sürdüreceklerini belirtti. Merz, Almanya’nın İsrail’e desteğinin devam edeceğini vurguladı.

CDU’nun gençlik yapılanması Junge Union tarafından Bonn’da gerçekleştirilen buluşmada konuşan Merz, Ukrayna’ya yardımların devam edeceğini söyledi. Savaşın beşinci zorlu kışına giren Ukrayna halkının kendi kaderine terk edilemeyeceğini dile getirdi.

MERZ’DEN RUSYA UYARISI

Rusya’nın çatışmayı daha da büyütmeye hazır olduğu değerlendirmesinde bulunan Merz, Polonya Başbakanı’nın Brüksel’de düzenlenen öğle yemeğinde kendilerine ülkede yaşananları ayrıntılarıyla aktardığını söyledi. Görüşmenin cep telefonları ve çalışanlar olmadan yapıldığını belirten Merz, “Tehdit hepimiz için çok gerçektir.” ifadelerini kullandı.

Almanya’daki Sol Parti ile Almanya için Alternatif (AfD) temsilcilerinin güvenlik risklerini önemsiz göstermeye devam etmesini eleştiren Merz, bu çevrelerin mevcut tehlikeleri görmezden gelmesini anlayamadığını iddia etti.

“ALMANYA’DA İSRAİL’İN VAR OLMA HAKKINI SORGULAYANLARA KARŞIYIZ”

Junge Union’un hem Ukrayna’ya hem de İsrail’e destek verdiğini belirten Merz, üç yıl önceki “Almanya Günü” etkinliğini hatırlattı. Söz konusu organizasyonda salonun İsrail bayraklarıyla donatıldığını ve İsrail’in Berlin Büyükelçisi’nin etkinliğe katıldığını aktardı.

O tarihten bu yana tutumlarında herhangi bir değişiklik olmadığını söyleyen Merz, İsrail’in yanında yer aldıklarını ve ülkede İsrail’in var olma hakkını tartışmaya açan kişilere karşı duracaklarını ifade etti.

Merz, Almanya’da antisemitizmi yeniden toplum tarafından kabul gören bir anlayışa dönüştürmek isteyenlere müsamaha göstermeyeceklerini ileri sürdü. Bu tutumun aşırı sağ çevrelerde, sol kesimlerde, kültür dünyasında ya da başka alanlarda ortaya çıkmasının sonucu değiştirmeyeceğini söyleyen Merz, antisemitizmin Almanya’da kabul edilemeyeceğini vurguladı. Bu düşüncenin ülkede daha fazla yayılmasını engellemek için gereken her adımı atacaklarını dile getirdi.

MERZ’DEN SOL PARTİ'YLE İŞ BİRLİĞİ ELEŞTİRİSİ

Almanya’da siyasi ayrışmanın derinleştiğini belirten Merz, Berlin’de Yeşiller ile Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Sol Parti’yle temas kurduğuna dikkat çekti.

Berlin Eyalet Meclisi seçimlerinin ardından Yeşiller ve SPD’nin, Sol Parti’den normal şartlarda olağan sayılması gereken tavizleri almaya çalıştığını öne sürdü.

Demokratik düzeni korumak isteyenlerin aşırı sol olarak nitelendirdiği çevrelerle müzakere yürütmemesi ve ortak hükümet oluşturmaması gerektiğini savunan Merz, Berlin’de gündeme gelen girişime tepki gösterdi. Bu yaklaşımın demokrasiyi savunma amacıyla bağdaşmadığını belirterek söz konusu çabadan vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

CDU LİDERİNDEN AFD’YE KARŞI MÜCADELE ÇAĞRISI

Merz, Almanya için Alternatif (AfD) partisine karşı da mücadele edeceklerini açıkladı. Partinin ülkenin siyasi yapısını aşırı sağ doğrultusunda dönüştürmeyi amaçladığını söyleyen Merz, bu girişime karşı durulması gerektiğini söyledi.

CDU milletvekillerine de seslenen Merz, bu kesimden kişilerin kamu görevlerine seçilmesini destekleyenlerin kendi partisinde bulunmaması gerektiğini savundu.