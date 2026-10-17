Kaynak: DHA

İstanbul’da 14 Ekim’de etkisini gösteren yoğun yağış, Sarıyer’in Ayazağa Mahallesi’nde taşkına yol açtı. Dere yatağından taşan sular, bölgedeki çok sayıda konut, iş yeri ve aracı etkiledi. Afetin ardından Ahmet Derin (63) ve Haşim Ciritoğulları’ndan (55) haber alınamaması üzerine iki kişinin bulunması için ekipler harekete geçti.

SEL SULARININ OTOMOBİLİ SÜRÜKLEDİĞİ ANLAR KAMERADA

Kayıp kişilere ulaşmak amacıyla bölgede yürütülen çalışmalar sürerken Ahmet Derin’in kullandığı aracın akıntıya kapıldığı anları gösteren görüntüler gün yüzüne çıktı. Olayın yaşandığı ilk gün çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla çekilen kayıtta, otomobilin sel sularıyla birlikte sürüklendiği görüldü.

KAYIP İKİ KİŞİYE ULAŞMAK İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

AFAD ve polis ekipleri, Ahmet Derin ile Haşim Ciritoğulları’na ulaşabilmek için Ayazağa Deresi çevresindeki arama faaliyetlerini sürdürüyor.