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Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan 2027 Bütçesi verilerine göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki taşıt stokunun dökümü ortaya çıktı. Cumhuriyet'in haberine göre, 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla kamudaki taşıt dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Genel bütçeli idareler: 123 bin 694 taşıt

Özel bütçeli idareler: 5 bin 486 taşıt

Yükseköğretim kurumları: 4 bin 357 taşıt

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar: 145 taşıt

Bu verilerle birlikte kamudaki toplam taşıt sayısı yaklaşık 134 bin seviyesine ulaştı.

CUMHURBAŞKANLIĞI VE BAKANLIKLARA YENİ ARAÇLAR GELİYOR

Bütçe cetvellerine göre 30 Haziran 2026 itibarıyla Cumhurbaşkanlığı’na ait toplam 481 taşıt bulunuyor. Gelecek yıl finansmanı bütçe imkanlarıyla karşılanmak üzere Cumhurbaşkanlığı filosuna şu araçlar eklenecek:

10 ADET BİNEK OTOMOBİL

5 adet minibüs (sürücü dahil en fazla 17 kişilik), 5 adet panelvan

GÜVENLİK ÖNLEMLİ OTOMOBİLLER DE ALINACAK

Yeni taşıt alımları sadece Cumhurbaşkanlığı ile sınırlı kalmayacak. Bütün bakanlıklar ile bağlı resmi kurumlara da yeni araç alımları sürdürülecek. Bazı bakanlıkların bünyesine özel güvenlik önlemli binek otomobillerin de ekleneceği kaydedildi.

Alınacak olan tüm yeni araçların tavan fiyatları ve satın alma kriterleri ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Öte yandan kamudaki araç sayısı, tasarruf tedbirleri dönemlerinde kamuoyunda en çok tartışılan ve sosyal medyada yoğun tepki toplayan konuların başında geliyor. Muhalefet ve sivil toplum kuruluşları kamuda lüks araç kullanımı ile yüksek araç sayılarını eleştirirken, resmi makamlar bu iddiaların dezenformasyon içerdiğini iddia ederek sayısal verilere ilişkin yaptıkları savunmalarla dikkat çekiyor.