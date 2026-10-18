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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye gazetesinden Ömer Faruk Bingöl’ün haberine göre konut piyasasının eylül ayındaki seyrini ortaya koyan veriler, fiyatlar ile satış miktarlarında farklı yönlerde hareket yaşandığını gösterdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı Konut Fiyat Endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,2 artışla 239,4 puana çıktı. Ancak fiyatlardaki yükseliş, aynı dönemdeki enflasyonun altında kaldı. Yıllık enflasyonun yüzde 29,7'ye ulaştığı eylülde konut fiyatlarındaki yıllık değişim yüzde 22,3 olarak kaydedildi. Bu fark sonucunda konutların enflasyondan arındırılmış değeri yüzde 5,7 geriledi.

Aylık karşılaştırma da konutların reel değerindeki aşınmanın sürdüğünü ortaya koydu. Tüketici fiyatlarının eylülde yüzde 1,84 artmasına karşılık konut fiyatlarındaki yükseliş yüzde 1,2 ile sınırlı kaldı. İki oran arasındaki fark, konut fiyatlarında aylık bazda yaklaşık yüzde 0,6'lık reel düşüş anlamına geldi. Yıllık kaybın önceki döneme kıyasla hafiflemesine rağmen piyasa verileri, fiyatlarda güçlü bir iyileşmenin henüz başlamadığını gösterdi.

İSTANBUL, KONUT FİYAT ARTIŞINDA DİĞER BÜYÜKŞEHİRLERİ GERİDE BIRAKTI

Üç büyükşehirdeki yıllık fiyat değişimleri, en yüksek yükselişin İstanbul'da yaşandığını ortaya koydu. Kentte konut fiyatları son bir yılda yüzde 26,8 artarken, Ankara'da yüzde 22, İzmir'de ise yüzde 21 yükseliş görüldü.

Aylık değişimlerde de İstanbul ilk sıradaki yerini korudu. Eylülde kentte fiyatlar yüzde 1,9 arttı. İzmir'de yüzde 0,8 olarak ölçülen yükselişin aksine Ankara'daki artış yüzde 0,1'de kaldı. Başkentteki sınırlı değişim, konut fiyatlarındaki aylık hareketin belirgin biçimde yavaşladığına işaret etti.

EYLÜLDE KONUT SATIŞ HACMİ DARALDI

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı rakamlar, konut alım satımında geçen yılın aynı ayına göre gerileme yaşandığını gösterdi. Eylül 2026'da ülke çapında el değiştiren konut sayısı 142 bin 400 olarak açıklandı. Bu rakam, yıllık bazda yüzde 9,3'lük düşüşe karşılık geldi.

Piyasadaki genel gerilemeye rağmen ilk kez satılan konutlarda artış kaydedildi. İlk el satış miktarı, geçen yılın eylül ayına kıyasla yüzde 3,9 yükselerek 51 bin 500'e ulaştı. Böylece yeni konutların toplam satışlardaki ağırlığı da arttı. Geçen yıl aynı dönemde yüzde 31,6 olan ilk el satışların payı, bu yıl yüzde 36,2 seviyesine çıktı. Sonuçlar, yeni konut satışlarının genel piyasadaki daralmadan farklı bir seyir izlediğini gösterdi.

YÜKSEK KREDİ MALİYETLERİ KONUT TALEBİNİ SINIRLIYOR

Konut edinmek isteyenlerin karşılaştığı finansman yükü, piyasadaki önemli sorunlardan biri olmayı sürdürüyor. Eylül ayında konut kredisi faiz oranı yüzde 41,91'e gerileyerek sınırlı bir düşüş gösterdi. Buna rağmen oran, kredi kullanarak ev almak isteyenler açısından yüksek düzeyini korudu.

Konut kredisiyle gerçekleştirilen ipotekli satışlarda ise artış görüldü. Bu kapsamdaki satış sayısı eylülde yüzde 5,1 yükselerek 23 bin 400'e çıktı. Ancak ipotekli işlemlerin toplam satışlar içerisindeki oranı yüzde 16,4 düzeyinde kaldı. Kredili satışların toplam içindeki sınırlı ağırlığı, konut alımlarında finansman kullanımının düşük seviyelerde seyrettiğini ortaya koydu.

KONUT YATIRIMINDA ORTALAMA GETİRİ YÜZDE 8,04 SEVİYESİNDE

Konut piyasasında yatırımın geri dönüş süresi ve brüt getiri oranları da dikkat çeken göstergeler arasında yer aldı. Endeksa'nın Eylül 2026 verilerine göre dairelerin ortalama satış fiyatı 4 milyon 983 bin 480 TL olarak hesaplandı. Konut yatırımının ortalama amortisman süresi 12 yıl olurken, yıllık brüt getiri oranı yüzde 8,04 olarak ölçüldü.

Türkiye ortalamasının üzerinde getiri sağlayan iller de bulunuyor. Hakkâri, yüzde 10,41'lik yıllık brüt getiriyle ilk sırada yer aldı. Kentte ortalama konut fiyatı 2 milyon 461 bin TL olarak belirlendi.

Şanlıurfa'da ortalama konut fiyatı 3 milyon 704 bin TL, yıllık brüt getiri oranı yüzde 9,98 oldu. Muş'ta 3 milyon 877 bin TL seviyesindeki ortalama fiyat yüzde 9,96 getiriyle eşleşirken, Kırıkkale'de 3 milyon 277 bin TL'lik ortalama konut fiyatına karşılık aynı getiri oranı hesaplandı.

Ağrı'da ortalama fiyat 3 milyon 191 bin TL, yıllık getiri yüzde 9,57 olarak kaydedildi. Kilis'te ise 1 milyon 901 bin TL'lik ortalama konut fiyatı ve yüzde 9,37'lik getiri oranı belirlendi.

Ankara, yüzde 8,99 yıllık brüt getiriyle öne çıkan iller arasında yer aldı. Başkentte ortalama konut fiyatı 4 milyon 950 bin TL olarak hesaplandı. Kars'ta 2 milyon 586 bin TL'lik ortalama fiyat yüzde 8,88 getiriyle ilişkilendirilirken, Bitlis'te 2 milyon 881 bin TL'lik ortalama fiyat için getiri oranı yüzde 8,62 oldu. Bilecik'te ise ortalama konut fiyatı 3 milyon 497 bin TL, yıllık brüt getiri yüzde 8,53 olarak ölçüldü.