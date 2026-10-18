Yeniçağ Gazetesi
18 Ekim 2026 Pazar
İstanbul 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Gündem İkinci elde sel felaketi tuzağı: Gizli pert araçlara dikkat

İkinci elde sel felaketi tuzağı: Gizli pert araçlara dikkat

Marmara'daki şiddetli yağışların ardından binlerce araç su altında kalırken, ikinci el piyasasında 'gizli pert' ve sinsi hasar tehlikesi baş gösterdi. Uzmanlar, dışarıdan temiz görünen ancak suya maruz kalan araçlardaki devasa masraf riskine karşı alıcıları tek tek uyardı.

Kaynak: Diğer
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
İkinci elde sel felaketi tuzağı: Gizli pert araçlara dikkat - Resim: 1

Marmara Bölgesi’nde etkili olan sel felaketinin ardından su altında kalan otomobiller ikinci el araç piyasasında büyük bir risk oluşturuyor. Hasar geçmişi araştırılmadan satın alınan araçlar alıcıları ağır onarım maliyetleriyle karşı karşıya bırakabilirken, uzmanlar selden etkilenen araçların piyasa değerinin doğrudan düşeceğini vurguluyor.

1 14
İkinci elde sel felaketi tuzağı: Gizli pert araçlara dikkat - Resim: 2

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA BATARYA TUZAĞI: MASRAFI YÜZDE 40

Selin vurduğu araçlarda en büyük risk elektrikli otomobillerde yaşanıyor.

2 14
İkinci elde sel felaketi tuzağı: Gizli pert araçlara dikkat - Resim: 3

AĞIR MALİYET

Bataryanın bir elektrikli aracın toplam maliyetinin yaklaşık %40'ını oluşturduğunu belirten uzmanlar, yüksek voltajlı sistemlere su girmesi halinde onarımın imkansız hale geleceğini ve aracın perte çıkacağını belirtiyor.

3 14
İkinci elde sel felaketi tuzağı: Gizli pert araçlara dikkat - Resim: 4

ÇALIŞTIRMAYIN VE ŞARJA TAKIN

Karar'ın haberine göre, Sel suyuna maruz kalan elektrikli araçların kesinlikle çalıştırılmaması, şarja bağlanmaması ve doğrudan çekiciyle yetkili servise götürülmesi gerektiği ifade ett,.

4 14
İkinci elde sel felaketi tuzağı: Gizli pert araçlara dikkat - Resim: 5

KABİN İÇİ GİZLİ İZLERE DİKKAT: NASIL ANLAŞILIR?

Yapılan yüzeysel temizlik ve boya işlemlerinin hasarın gerçek izlerini gizleyebileceğini belirten eksperler, ikinci el alıcılarının dikkat etmesi gereken gizli detayları şöyle sıralıyor:

5 14
İkinci elde sel felaketi tuzağı: Gizli pert araçlara dikkat - Resim: 6

Emniyet kemeri dipleri: Kemerin dip kısımlarında çamur veya renk değişimi var mı?

6 14
İkinci elde sel felaketi tuzağı: Gizli pert araçlara dikkat - Resim: 7

Paslanma belirtileri: Koltuk raylarında ve taban sacındaki metal aksamlarda paslanma kontrol edilmeli.

7 14
İkinci elde sel felaketi tuzağı: Gizli pert araçlara dikkat - Resim: 8

Stepne yuvası: Bagajdaki stepne havuzunda çamur birikintisi olup olmadığına bakılmalı.

8 14
İkinci elde sel felaketi tuzağı: Gizli pert araçlara dikkat - Resim: 9

Ağır parfüm kokusu: Kabin içindeki rutubet ve küf kokusunu bastırmak için kullanılan yoğun ağır parfümlere karşı şüpheyle yaklaşılmalı.

9 14
İkinci elde sel felaketi tuzağı: Gizli pert araçlara dikkat - Resim: 10

EKSPERTİZ YETMEZ, YETKİLİ SERVİS ŞART!

Sadece standart kaporta ve boya ekspertizinin yeterli olmadığını belirten RS Oto Ekspertiz Genel Müdürü Erkan Çalışkan, aracın çalışıyor olmasının sorunsuz olduğu anlamına gelmediğini vurguladı:

10 14
İkinci elde sel felaketi tuzağı: Gizli pert araçlara dikkat - Resim: 11

"Dışarıdan temiz görünen, motoru çalışan bir araçta da suya bağlı korozyon bulunabilir. İlk işte motor çalıştırılmamalı; önce hava filtresi, motor ve şanzıman yağlarında su karışımı incelenmelidir. Araç yetkili serviste diyagnostik teste sokulmadan karar verilmemelidir."

11 14
İkinci elde sel felaketi tuzağı: Gizli pert araçlara dikkat - Resim: 12

PİYASAYA YENİ GİREN OTOMOBİLLER

Haber detaylarında öne çıkan diğer otomotiv gelişmeleri ise şöyle:

12 14
İkinci elde sel felaketi tuzağı: Gizli pert araçlara dikkat - Resim: 13

ELEKTRİKLİ AUDİ Q4 E-TRON TÜRKİYE'DE

4 milyon 300 bin TL başlangıç fiyatıyla satışa sunulan model, versiyonuna göre 576 kilometreye kadar menzil ve 185 kW DC hızlı şarj desteği sunuyor.

13 14
İkinci elde sel felaketi tuzağı: Gizli pert araçlara dikkat - Resim: 14

YERLİ HYUNDAİ BAYON YENİLENDİ

Türkiye'de üretilen yeni Bayon; genişleyen boyutları ve gelişmiş teknolojik donanımıyla tanıtıldı. Modelin 138 beygirlik hibrit motor seçeneğinin 2027’nin ilk çeyreğinde Türkiye'de satışa çıkması planlanıyor.

14 14
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro