İkinci elde sel felaketi tuzağı: Gizli pert araçlara dikkat

ELEKTRİKLİ AUDİ Q4 E-TRON TÜRKİYE'DE

4 milyon 300 bin TL başlangıç fiyatıyla satışa sunulan model, versiyonuna göre 576 kilometreye kadar menzil ve 185 kW DC hızlı şarj desteği sunuyor.