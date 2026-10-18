Marmara Bölgesi’nde etkili olan sel felaketinin ardından su altında kalan otomobiller ikinci el araç piyasasında büyük bir risk oluşturuyor. Hasar geçmişi araştırılmadan satın alınan araçlar alıcıları ağır onarım maliyetleriyle karşı karşıya bırakabilirken, uzmanlar selden etkilenen araçların piyasa değerinin doğrudan düşeceğini vurguluyor.
İkinci elde sel felaketi tuzağı: Gizli pert araçlara dikkat
Marmara'daki şiddetli yağışların ardından binlerce araç su altında kalırken, ikinci el piyasasında 'gizli pert' ve sinsi hasar tehlikesi baş gösterdi. Uzmanlar, dışarıdan temiz görünen ancak suya maruz kalan araçlardaki devasa masraf riskine karşı alıcıları tek tek uyardı.Kaynak: Diğer
ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA BATARYA TUZAĞI: MASRAFI YÜZDE 40
Selin vurduğu araçlarda en büyük risk elektrikli otomobillerde yaşanıyor.
AĞIR MALİYET
Bataryanın bir elektrikli aracın toplam maliyetinin yaklaşık %40'ını oluşturduğunu belirten uzmanlar, yüksek voltajlı sistemlere su girmesi halinde onarımın imkansız hale geleceğini ve aracın perte çıkacağını belirtiyor.
ÇALIŞTIRMAYIN VE ŞARJA TAKIN
Karar'ın haberine göre, Sel suyuna maruz kalan elektrikli araçların kesinlikle çalıştırılmaması, şarja bağlanmaması ve doğrudan çekiciyle yetkili servise götürülmesi gerektiği ifade ett,.
KABİN İÇİ GİZLİ İZLERE DİKKAT: NASIL ANLAŞILIR?
Yapılan yüzeysel temizlik ve boya işlemlerinin hasarın gerçek izlerini gizleyebileceğini belirten eksperler, ikinci el alıcılarının dikkat etmesi gereken gizli detayları şöyle sıralıyor:
Emniyet kemeri dipleri: Kemerin dip kısımlarında çamur veya renk değişimi var mı?
Paslanma belirtileri: Koltuk raylarında ve taban sacındaki metal aksamlarda paslanma kontrol edilmeli.
Stepne yuvası: Bagajdaki stepne havuzunda çamur birikintisi olup olmadığına bakılmalı.
Ağır parfüm kokusu: Kabin içindeki rutubet ve küf kokusunu bastırmak için kullanılan yoğun ağır parfümlere karşı şüpheyle yaklaşılmalı.
EKSPERTİZ YETMEZ, YETKİLİ SERVİS ŞART!
Sadece standart kaporta ve boya ekspertizinin yeterli olmadığını belirten RS Oto Ekspertiz Genel Müdürü Erkan Çalışkan, aracın çalışıyor olmasının sorunsuz olduğu anlamına gelmediğini vurguladı:
"Dışarıdan temiz görünen, motoru çalışan bir araçta da suya bağlı korozyon bulunabilir. İlk işte motor çalıştırılmamalı; önce hava filtresi, motor ve şanzıman yağlarında su karışımı incelenmelidir. Araç yetkili serviste diyagnostik teste sokulmadan karar verilmemelidir."
PİYASAYA YENİ GİREN OTOMOBİLLER
Haber detaylarında öne çıkan diğer otomotiv gelişmeleri ise şöyle:
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