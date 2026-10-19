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Kaynak: AA

Avusturya kamu yayın kuruluşu ORF’nin haberine göre, İsrail’in Tel Aviv kentinden havalanan Avusturya Hava Yolları’na ait Airbus A320 tipi yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. İhbarın ardından uçak, dün gece geç saatlerde Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya iniş gerçekleştirdi.

Uçakta 51 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu bildirildi. Havayolu şirketi, yapılan aramalarda herhangi bir tehlike unsuruna rastlanmadığını açıklarken, yolcuların ve mürettebatın güvenliğinin öncelikli olduğunu vurguladı.

MİG-29 SAVAŞ UÇAĞI HAVALANDI

Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığı, yolcu uçağına eşlik etmesi amacıyla MiG-29 tipi bir savaş uçağının havalandığını duyurdu. Olayın ardından kriz masası oluşturulduğu ve yetkili kurumlar tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Uçakta gerçekleştirilen kontrollerin tamamlanmasının ardından sefer yeniden başladı. Tel Aviv’den Viyana’ya gitmek üzere yola çıkan uçak, işlemlerin ardından Avusturya’nın başkentine ulaştı.