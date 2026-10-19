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Kaynak: Haber Merkezi

Oyuncu Serenay Sarıkaya, bir restoranda kendisine gönderilen tanışma talebini içeren notu sosyal medya hesabında paylaştı. Notta yazan mesaj, paylaşımın dikkat çeken ayrıntısı oldu.

Ünlü isimlerin gündelik yaşamlarında yaşadıkları ilginç olaylar zaman zaman sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekiyor. Serenay Sarıkaya da bu kez bir restoranda karşılaştığı sürprizle gündeme geldi. Ünlü oyuncuya mekânda iletilen not, sosyal medya paylaşımıyla takipçilerinin karşısına çıktı.

Sosyal medyayı etkin biçimde kullanan ve günlük yaşamından çeşitli anları takipçileriyle paylaşan Sarıkaya, restoranda kendisine ulaştırılan mesajı yayımladı.

NOTTAKİ MESAJ MERAK UYANDIRDI

Restorandaki bazı müşterilerin Sarıkaya ile tanışmak istediğini belirten notta, “Misafirlerimiz ayrılmadan önce sizinle tanışmayı arzu ediyorlar” mesajı yer aldı.

Notu gönderen kişilerin kimlikleri ve ünlü oyuncunun bu tanışma talebine nasıl yanıt verdiği konusunda ise henüz bilinmiyor.