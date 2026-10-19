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Schengen bölgesine vizesiz seyahat imkânı sunan yeşil pasaport (hususi pasaport), sınır kapılarında her zaman sorunsuz bir geçiş garantisi vermiyor. Bu durumun son örneği, Almanya’nın Frankfurt Havalimanı’nda yaşandı. Devlet memuru Yahya Bilger, yeşil pasaportu bulunmasına rağmen Alman sınır polisinin engeline takılarak ülkeye kabul edilmedi.

Almanya'ya girişi reddedilen Bilger, havalimanının bekleme alanında kaydettiği video ile yaşadığı mağduriyeti gözler önüne serdi. Kendisi hakkında düzenlenen resmi "ülkeye giriş reddi" (Einreiseverweigerung) tutanağını gösteren Bilger, polis ekiplerinin öne sürdüğü gerekçeleri tek tek sıraladı.

Sınırda karşılaştığı katı tutumu ve prosedürleri aktaran kamu görevlisi, özellikle yeşil pasaportla yurt dışına seyahat etmeyi planlayan vatandaşları benzer olumsuzluklar yaşamamaları konusunda uyardı.

'GÜVENMEYİN'

Gazete Pencere'nin haberine göre yeşil pasaportuna Alman federal polisleri tarafından el konulduğunu ve işlemler için havalimanında bekletildiğini söyleyen Yahya Bilger, Almanya’ya kabul edilmeme gerekçesinin yeterli maddi imkâna sahip olmadığının düşünülmesi olduğunu dile getirdi.

Yaşadıklarını çektiği videoyla anlatan Bilger, yeşil pasaport sahiplerine şunları söyledi:

"Yeşil pasaportunuza güvenmeyin, çünkü ben yeşil pasaportumla Almanya'ya giremedim. Şu an yeşil pasaportum polislerde. Frankfurt Havalimanı'ndayım ve bunlar da benim tutulan belgelerim. Almanya'ya alınmama sebebim; yeterince paramın olmadığını düşünmeleri. Havalimanında beni bekleyen biri olmasına rağmen güvenmediler."

POLİS İKNA OLMADI

Almanya’da akrabalarının yaşadığını ve seyahati boyunca onların yanında konaklayacağını belirtmesine rağmen sınır polisini ikna edemediğini aktaran Bilger, polisin akrabalarıyla bizzat telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ancak buna rağmen ülkeye girişine izin verilmediğini vurguladı.