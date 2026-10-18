Kaynak: ANKA

Fon soygununun merkezinde yer alan isimlerin aradan geçen haftalara rağmen korunduğu iddiası gündemdeki yerini koruyor.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir yayında son günlerin en sıcak başlığı olan "fon krizi" ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fon krizine adı karışan kişilerin isim listesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde olduğunu belirten Babacan, bu listenin şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini vurguladı.

"UCU BİRİLERİNE DOKUNUYOR"

İsim listesinin açıklanmamasının ardındaki sebeplere dikkat çeken Babacan, iktidara şu sözlerle seslendi:

"Liste önündeymiş, yayınlasın. 'Ucu kime dokunursa dokunsun' deyip de listeyi yayınlamıyorsa demek ki listede ucu birilerine dokunuyor, ben öyle anlarım. Eğer öyle değilse açıklasın."

TBMM'DE ARAŞTIRMA KOMİSYONU TALEBİ

Olayın tam anlamıyla aydınlatılması ve sürecin şeffaf yürütülmesi için Meclis'in devreye girmesi gerektiğini ifade eden Babacan, TBMM'de araştırma komisyonu kurulması çağrısını yineledi. Erdoğan'ın talimatıyla bu komisyonun derhal kurulabileceğini belirten Babacan, "Eğer gerçekten 'kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız' diyorsa, TBMM'de araştırma komisyonunun kurulması talimatını versin. Çünkü o talimat verdiğinde yarın bu komisyon kurulur" diyerek sözlerini tamamladı.

NE OLMUŞTU?

Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) 17 Eylül'de yedi portföy yönetim şirketine ait 131 fonu tasfiye kararı verdi. SPK'ya göre bu fonlarda 455 binden fazla tekil yatırımcı bulunuyordu.

21 Eylül'de ise Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul şirketleri ve bunların yöneticilerinin mal varlıkları dondurdu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya adının fon krizine karışmasının ardından görevlerinden affını istemiş, mal varlıklarına el konulmuştu. Kaya 2,2 milyarlık vurgunun 1 milyar 860 milyonunu iade etmişti.