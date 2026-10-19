MasterChef Türkiye’de eleme gecesinin ardından haftanın vedası yaşandı.
MasterChef'te eleme heyecanı nefesleri kesti: Hayallerine veda eden isim belli oldu
MasterChef Türkiye’de 18 Ekim 2026 Pazar akşamı eleme heyecanı yaşandı. Sekiz yarışmacının mücadele ettiği gecede şeflerin değerlendirmesi sonucunda bir yarışmacı hayallerine veda etti. Peki, eleme gecesinde neler yaşandı? İşte detaylar...Kaynak: Haber Merkezi
18 Ekim 2026 tarihli bölümde eleme potasında bulunan yarışmacılar, hazırladıkları yemeklerle şeflerden geçer not almaya çalıştı. Gecenin sonunda yapılan değerlendirmeler sonucunda yarışmaya veda eden isim açıklanırken MasterChef’te kim elendi sorusu da yanıtını buldu.
İşte MasterChef Türkiye’nin son bölümünde yaşananlar ve hayallerine veda eden o yarışmacı...
MASTERCHEF'TE KİM ELEDİ?
MasterChef Türkiye’nin 18 Ekim Pazar akşamı yayımlanan bölümünde haftanın eleme oyunu oynandı.
Eleme potasında yer alan yarışmacılar, şeflerin beğenisini kazanmak ve yarışmada kalabilmek için yemeklerini hazırladı.
Yarışmacıların performansları şefler tarafından değerlendirildikten sonra haftanın elenen ismi açıklandı.
MasterChef Türkiye’de 18 Ekim 2026 tarihinde yarışmaya veda eden isim Şiringül oldu.
Dokuzuncu haftanın eleme mücadelesinin ardından Şiringül’ün yarışmaya devam edemeyeceği duyuruldu.
PEKİ ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?
MasterChef Türkiye’de dokuzuncu haftanın eleme potasında toplam sekiz yarışmacı yer aldı.
18 Ekim 2026 tarihli eleme gecesinde yarışmada kalabilmek için mücadele eden isimler şunlardı:
Şiringül
Hasan Alp
Burçin
Nurten
Tolga
Tolgahan
Şükran
Enes