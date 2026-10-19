MasterChef'te eleme heyecanı nefesleri kesti: Hayallerine veda eden isim belli oldu

18 Ekim 2026 tarihli bölümde eleme potasında bulunan yarışmacılar, hazırladıkları yemeklerle şeflerden geçer not almaya çalıştı. Gecenin sonunda yapılan değerlendirmeler sonucunda yarışmaya veda eden isim açıklanırken MasterChef’te kim elendi sorusu da yanıtını buldu.