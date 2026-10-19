Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında tutuklanan Sinem Dedetaş'ın yerine başkan vekili seçilen AK Partili Dündar Ziya Gültekin, 15 Ekim'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Üsküdar'da yeniden yapılacak başkan vekili seçimlerinin tarihi 20 Ekim olarak bildirilmişti. Yarın (Salı) saat 10.00'da Üsküdar Belediye Meclisi seçime gidecek.

HANGİ PARTİ'NİN KAÇ ÜYESİ BULUNUYOR?

Üsküdar Belediye Meclisi'nde 2024'ten bu yana yaşanan gelişmeler ışığında dengeler değişti. 31 Mart seçimlerinin ardından belediyede 28 CHP, 14 AK Parti ve 3 MHP üyesi bulunuyordu. Ancak yargı kararları, düzenlenen operasyonlar, transfer ve tutuklamalar eşliğinde mecliste Cumhur İttifakı'nın açık ara üstünlüğü oluştu. Mevcut tabloda CHP'nin 10 üyesi bulunuyor. Ancak bu 10 üyeden 1 tanesi AK Parti lehine oy kullandığı için disipline sevk edilmiş durumda. Fiili olarak CHP'nin 9, YENİ Parti'nin 9, Cumhur İttifakı'nın 24 üyesi bulunurken; 1 üye ise bağımsız durumda.

NE OLMUŞTU?

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve irtikap” soruşturması kapsamında 31 Temmuz 2026’da tutuklanmıştı.

Bunun üzerine 5 Ağustos’ta yapılan belediye meclisi toplantısında CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili seçilmiş, ancak AKP Parti'nin itirazı üzerine İstanbul 2. İdare Mahkemesi söz konusu kararın yürütmesini durdurmuştu.

Yargı kararlarının ardından yenilenen seçimde, 8 Eylül 2026’da Dündar Ziya Gültekin başkan vekili olarak belirlenmişti. Gültekin, 15 Ekim’de geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybetmişti.