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Kaynak: İHA

Isparta’nın Sütçüler ilçesinde bulunan Yazılı Kanyon’da mahsur kalan İHH gönüllülerinden 3’ü sağ olarak kurtarıldı. Hayatını kaybeden Sinan Yavuz’un cansız bedeninin çıkarılması ve diğer gönüllülerin kurtarılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Olay, Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bugün saat 12.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) bünyesinde bulunan 14 gönüllüye ulaşılamadığı yönünde ihbarda bulunuldu.

Arama kurtarma eğitimi ve kanyon faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla İstanbul’dan bölgeye gelen grubun, 12’si profesyonel, 2’si amatör olmak üzere toplam 14 dağcıdan oluştuğu öğrenildi. Gönüllülerin dün saat 09.00 sıralarında Sütçüler ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi’nden yaya olarak Yazılı Kanyon’a gitmek üzere yola çıktıkları belirtildi. Gece saatlerinde bölgeden ayrılmaları planlanan gruptan haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. İhbarın ardından Antalya, Isparta, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, Kastamonu ve Konya’dan AFAD ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda gönüllülerin bulunduğu noktalar dron yardımıyla tespit edildi.

3 KİŞİ SAĞ OLARAK KURTARILDI

Grupta bulunan 42 yaşındaki Sinan Yavuz’un hayatını kaybettiği belirlenirken, mahsur kalan gönüllülerden 3’ü ekiplerin müdahalesiyle sağ olarak kurtarıldı. Sarp ve engebeli arazi koşulları nedeniyle güçlükle sürdürülen çalışmalarda, mahsur kalan diğer gönüllülerin kurtarılması ve hayatını kaybeden Yavuz’un cansız bedeninin bulunduğu noktadan çıkarılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.