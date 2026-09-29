Kardeşler arası miras paylaşımında hayati hata: Tüm aileyi evsiz bırakabilir

BORÇ VEFAT EDEN KİŞİYE ( MİRAS BIRAKANA) AİTSE NE OLUR?

Hacze konu olan borç mirasçılardan birinin değil de bizzat vefat eden kişinin (anne/baba) borcuysa kurallar tamamen değişir. Mirası reddetmeyen tüm mirasçılar, ölen kişinin borçlarından (tereke borcu) müteselsilen, yani tüm mal varlıklarıyla sorumlu tutulurlar. Eğer miras bırakılan mallar borçları karşılamıyorsa (mirasın borca batık olması), yasal süreler içinde "mirasın reddi" işleminin yapılması hayati önem taşır.