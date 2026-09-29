Eylül ayının son günlerinde sıcaklıkların mevsim normallerine gerilemesi ve sağanak yağışların etkili olmasıyla, kış öncesinin ılık günleri olarak bilinen pastırma sıcakları yeniden gündeme geldi.
2026 Pastırma Yazı ne zaman? İşte pastırma sıcaklarının başlayacağı tarih
Sıcaklıkların düşmeye başlamasıyla birlikte gözler kış öncesindeki son ılık günlere çevrildi. Meteoroloji uzmanlarının tahminleri doğrultusunda, “2026 Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek ve hangi ayları kapsayacak?” soruları gündemde. İşte 2026 Pastırma Yazı takvimi…Kaynak: Diğer
Sabah'ın haberine göre, Türkiye genelinde gözler, halk arasında “Pastırma Yazı” olarak adlandırılan ılık hava dönemine çevrildi. Gündüzleri güneşli ve ılık, geceleri ise serin geçen bu dönem, vatandaşların gündeminde yer alıyor.
PASTIRMA YAZI NE ZAMAN?
Pastırma yazı, sonbahar mevsiminin sonundaki (ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar) güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günleri kapsayan bir dönemdir.
Meteoroloji, bu yılki pastırma sıcaklarının 1 Kasım ile 10 Kasım tarihleri arasında yaşanacağını tahmin ediyor.
Atmosferik sirkülasyonun etkisiyle çöl üzerinden gelen ılık hava dalgası, Türkiye'nin büyük bölümünde gündüz sıcaklıklarını yükseltecek.
Yaklaşık bir hafta ile 10 gün sürmesi öngörülen bu periyot, kış soğukları öncesinde son açık ve güneşli günlerin yaşanmasını sağlayacak.
İSMİ NEREDEN GELİYOR?
Bu meteorolojik döneme "pastırma yazı" denmesinin arkasında geleneksel üretim süreçleri var.
Pastırma üretiminde etlerin gündüz güneş altında kuruması, gece ise ayazda sertleşmesi gerekiyor.
Pastırma yapımı için ideal olan gündüz sıcak, gece soğuk hava koşulları, tarih boyunca bu dönemin “pastırma sıcakları” veya “pastırma günü” olarak adlandırılmasına neden olmuştur.