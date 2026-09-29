Temelleri 1964 yılında Bitlisi ailesi tarafından atılan Polisan Boya'nın tamamı Japonya merkezli Kansai Paint kontrolüne geçiyor.
Türkiye'nin köklü şirketi Japonlara satılıyor
Türkiye'nin köklü boya devi Japanlara resmen satılıyor. Rekabet Kurulu'ndan onay geldi.Kaynak: Haber Merkezi
Marmara Holding'in elinde bulunan yüzde 50'lik payın 93 milyon dolar karşılığında Japon şirketine devredilmesine Rekabet Kurulu'ndan beklenen onay geldi.
Kansai Paint, Polisan Boya'ya ilk olarak 2016 yılında şirketin yüzde 50'sini satın alarak ortak oldu. Sürecin seyrini değiştiren adım ise Eylül 2025'te Polisan Holding'in "kısmi bölünme" kararı almasıyla atıldı.
Bu operasyonla boya ve kimya iştirakleri, yine Bitlisi ailesinin yönetiminde yeni kurulan Marmara Holding çatısı altına taşındı ve Polisan Kansai Boya'nın yüzde 50'lik yerli payı bu yeni şirkete geçti.
Bölünmeden yaklaşık dokuz ay sonra, 26 Haziran 2026'da Marmara Holding, kalan yüzde 50'lik payın tamamını 93 milyon dolar bedelle Kansai Paint'e devretmek üzere ön mutabakat sağladı.
29 Temmuz 2026'da imzalanan nihai pay devir sözleşmesinin ardından gerekli yasal izin süreci de tamamlandı.
Marmara Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, 28 Eylül 2026 itibarıyla Rekabet Kurulu'nun satışa izin verdiği duyuruldu.
Şirket, satışın resmi olarak tamamlanması için olağanüstü genel kurul hazırlıklarına başlanacağını bildirdi.
Kansai Paint Hakkında Polisan Boya'nın tek sahibi konumuna gelen 1918 kuruluşlu Japon devi Kansai Paint, dünya çapında 34 ülkede 93 üretim tesisiyle faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 17 bin kişiye istihdam sağlayan ve yıllık cirosu 4 milyar dolara yaklaşan şirketin toplam gelirlerinin yüzde 26’lık dilimini otomotiv boyaları oluşturuyor.