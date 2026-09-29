Kaza, Kirişçi Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki kavşakta saat 10.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, D.Ş.’nin kullandığı 70 AAN 572 plakalı otomobil ile K.Y.’nin (83) kullandığı elektrikli bisiklet kavşakta çarpıştı.
Çarpışmanın ardından devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü K.Y. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Olay yerindeki ilk müdahalesi sağlık görevlilerince yapılan yaralı, daha sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. K.Y.’nin hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.
Kazanın ardından olayla ilgili tahkikat başlatıldı.