Çok soru tek yanıt: Betül Sayan Kaya'dan 'jet' iddiasına ilişkin açıklama

Fon skandalında adı geçen ve AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya, hakkındaki "özel jet" iddiaları ile ilgili açıklama yaptı.