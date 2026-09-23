Kaynak: İHA

Japonya’da hafta başından bu yana Pasifik kıyılarında etkisini gösteren Dujuan Tayfunu, ülkede sel ve heyelan felaketlerine yol açtı. Afetin ardından yürütülen saha tarama ve arama-kurtrama faaliyetlerinde Chiba eyaletinde 3, Kanagawa eyaletinde ise 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Son tespitlerle birlikte tayfunda hayatını kaybedenlerin sayısı en az 9’a yükseldi. Yetkililer, kayıp olduğu bildirilen 4 vatandaşa ulaşmak için arama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi. Tayfunun doğrudan etkilediği yerleşim yerlerinde en az 600 binanın hasar gördüğü açıklandı.

MİLYONLARCA KİŞİYE TAHLİYE UYARISI YAPILDI

Pazartesi günü Pasifik Okyanusu üzerinden gelerek ülkeyi etkisi altına alan Dujuan Tayfunu; başkent Tokyo’nun yanı sıra İbaraki, Chiba, Kanagawa, Shizuoka ve Saitama eyaletlerinde şiddetli fırtına ve tropik yağışlara sebep oldu. Taşkın ve toprak kayması riskine karşı bölgede yaşayan 1 milyon 908 bin 645 kişi için tahliye uyarısı yayımlandı.

ULAŞIM VE ENERJİ HATLARINDA BÜYÜK AKSAMA

Şiddetli hava koşulları nedeniyle yaklaşık 52 bin 600 hanede geçici elektrik kesintileri yaşanırken, altyapıda ciddi hasarlar meydana geldi. Hava ulaşımında en az 292 uçuş güvenlik gerekçesiyle iptal edilirken, kara ve deniz ulaşım hatlarında da sefer aksamaları yaşandı. Hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü bölgelerde yetkililer, toprak kayması riskine karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırıyor.