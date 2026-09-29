Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Küresel banka altında rakam verdi: İşte 2027’ye gireceği seviye (29 Eylül)

Küresel banka altında rakam verdi: İşte 2027’ye gireceği seviye (29 Eylül)

Altın ve gümüşte sert düşüş yaşanırken, piyasalarda kısa vadeli baskının süreceği öngörülüyor. Buna karşın Kanada merkezli dev banka BMO Capital Markets’ın uzun vadeli beklentilerini yukarı yönlü revize etmesi, değerli metallerde yeni bir tartışmanın kapısını araladı.

Utku Beycan Utku Beycan
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Küresel banka altında rakam verdi: İşte 2027’ye gireceği seviye (29 Eylül) - Resim: 1

Orta Doğu'da artan gerilim petrol fiyatlarını yükseltirken enflasyon endişelerini ve daha agresif faiz beklentilerini güçlendirdi.

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Küresel banka altında rakam verdi: İşte 2027’ye gireceği seviye (29 Eylül) - Resim: 2

10 yıllık tahvil getirilerinin yüzde 5,20'nin üzerine çıkarak son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşması da altın ve gümüş üzerinde baskı oluşturdu.

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Küresel banka altında rakam verdi: İşte 2027’ye gireceği seviye (29 Eylül) - Resim: 3

Yükselen tahvil getirileri, getiri sağlamayan varlıkları elde tutmanın fırsat maliyetini artırırken kıymetli metallere yönelik yatırımcı talebini zayıflattı.

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Küresel banka altında rakam verdi: İşte 2027’ye gireceği seviye (29 Eylül) - Resim: 4

Analistler, TIPS getirilerindeki yükseliş ve bazı merkez bankalarının faiz artırımı döngüsüne yönelik ilk temkinli adımlarına rağmen altının son aylarda dirençli kaldığını belirtti.

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Küresel banka altında rakam verdi: İşte 2027’ye gireceği seviye (29 Eylül) - Resim: 5

Parasal değer kaybı ve Çin talebinin geleneksel getiri faktörlerinden daha etkili hale geldiğini ifade etti.

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Küresel banka altında rakam verdi: İşte 2027’ye gireceği seviye (29 Eylül) - Resim: 6

Kanada merkezli dev küresel banka BMO Capital Markets, Çin Merkez Bankası talebinin tahmin dönemi boyunca güçlü kalmasını ve fiyatları desteklemesini bekliyor.

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Küresel banka altında rakam verdi: İşte 2027’ye gireceği seviye (29 Eylül) - Resim: 7

BMO, 2026'nın kalanında aşağı yönlü sınırlı revizyona rağmen altında yukarı yönlü desteklerin sürdüğünü bildirdi.

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Küresel banka altında rakam verdi: İşte 2027’ye gireceği seviye (29 Eylül) - Resim: 8

ABD faiz oranları en önemli aşağı yönlü risk olarak gösterildi.

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Küresel banka altında rakam verdi: İşte 2027’ye gireceği seviye (29 Eylül) - Resim: 9

Devlet borcu endişelerinin değerli metalin sıkılaşan koşullarda yükselmesine destek verebileceği belirtildi.

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Küresel banka altında rakam verdi: İşte 2027’ye gireceği seviye (29 Eylül) - Resim: 10

Analistlere göre altın, reel getirilerden giderek ayrışıyor; parasal değer kaybı ve doların etkisinin azalması daha önemli fiyat unsurları haline geliyor.

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Küresel banka altında rakam verdi: İşte 2027’ye gireceği seviye (29 Eylül) - Resim: 11

Yıl sonuna kadar yükselen faiz ve vade priminin mali sürdürülebilirlik endişelerini artırarak altını desteklediği "değer kaybı ticareti" ile faizlerin fırsat maliyetini artırdığı geleneksel "fırsat maliyeti ticareti" arasındaki denge belirleyici olacak.

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Küresel banka altında rakam verdi: İşte 2027’ye gireceği seviye (29 Eylül) - Resim: 12

BMO, şahin FOMC'nin şimdilik güvenilirliğini kısmen yeniden kazandığını söyledi.

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Küresel banka altında rakam verdi: İşte 2027’ye gireceği seviye (29 Eylül) - Resim: 13

Durumun vade priminin dengelenmesine yardımcı olduğunu belirtip değer kaybı endişelerinin yeniden ortaya çıkmasının mümkün olduğunu kaydetti.

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Küresel banka altında rakam verdi: İşte 2027’ye gireceği seviye (29 Eylül) - Resim: 14

BMO Capital Markets emtia analistleri, 2026'nın son çeyreğine ilişkin altın fiyat tahminini aşağı çekti.

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Küresel banka altında rakam verdi: İşte 2027’ye gireceği seviye (29 Eylül) - Resim: 15

Banka, dördüncü çeyrek ortalama altın fiyatı beklentisini 4.750 dolardan 4.650 dolara indirerek yüzde 2'lik revizyona gitti.

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Küresel banka altında rakam verdi: İşte 2027’ye gireceği seviye (29 Eylül) - Resim: 16

BMO, altının gelecek yılın ikinci çeyreğinde 5.000 dolara dönmesini beklerken uzun vadeli tahminini 3.100 dolardan 4.000 dolara yükseltti. Bu, yüzde 29'luk artış anlamına geliyor.

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Küresel banka altında rakam verdi: İşte 2027’ye gireceği seviye (29 Eylül) - Resim: 17

BMO, gümüşün kısa vadede baskı altında kalmasını beklerken altındaki yükselişin gümüş fiyatlarını da destekleyeceğini öngördü.

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Küresel banka altında rakam verdi: İşte 2027’ye gireceği seviye (29 Eylül) - Resim: 18

Dördüncü çeyrek için gümüş fiyatı tahmini 71,40 dolardan 67,40 dolara çekildi. Banka, gelecek yılın ilk çeyreğinde ortalama fiyatın 73,50 dolar yerine 69,30 dolar olacağını tahmin ediyor.

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Küresel banka altında rakam verdi: İşte 2027’ye gireceği seviye (29 Eylül) - Resim: 19

Analistler, beklenenden hızlı tasarruf ve daha yavaş güneş enerjisi kurulumu nedeniyle endüstriyel piyasa dengesinin gevşediğini ve gümüşün önümüzdeki çeyreklerde altından daha düşük performans gösterebileceğini belirtti.

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Küresel banka altında rakam verdi: İşte 2027’ye gireceği seviye (29 Eylül) - Resim: 20

Uzun vadeli gümüş tahmini ise ons başına 36 dolardan 47 dolara yükseltildi. Böylece beklenti yüzde 31 artırıldı.

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Küresel banka altında rakam verdi: İşte 2027’ye gireceği seviye (29 Eylül) - Resim: 21

BMO'ya göre gümüşte yıl sonuna doğru en önemli unsur güneş enerjisi sektöründen gelen endüstriyel talep olacak.

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Küresel banka altında rakam verdi: İşte 2027’ye gireceği seviye (29 Eylül) - Resim: 22

2025 öncesinde güneş enerjisi sektöründe gümüş kullanımındaki önemli tasarrufların büyük ölçüde sağlandığı düşünülürken, bu görüş fiyatların bu yılın ocak ayında ons başına 120 doların üzerine çıkmasıyla sınandı.

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Küresel banka altında rakam verdi: İşte 2027’ye gireceği seviye (29 Eylül) - Resim: 23

Çinli güneş enerjisi üreticileri; daha dar metalizasyon hatları, daha düşük macun tüketimi, daha yüksek bakır ikamesi ve gümüş kaplı bakır macunları gibi teknolojilerle gümüş kullanımını azaltmaya yönelik çalışmalar açıkladı.

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Küresel banka altında rakam verdi: İşte 2027’ye gireceği seviye (29 Eylül) - Resim: 24

BMO, bu çalışmaların sonuç vermeye başladığını ve uzun vadeli gümüş yoğunluğu beklentilerinde anlamlı düşüşe yol açtığını belirtti.

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Küresel banka altında rakam verdi: İşte 2027’ye gireceği seviye (29 Eylül) - Resim: 25

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.

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