Orta Doğu'da artan gerilim petrol fiyatlarını yükseltirken enflasyon endişelerini ve daha agresif faiz beklentilerini güçlendirdi.
Küresel banka altında rakam verdi: İşte 2027’ye gireceği seviye (29 Eylül)
Altın ve gümüşte sert düşüş yaşanırken, piyasalarda kısa vadeli baskının süreceği öngörülüyor. Buna karşın Kanada merkezli dev banka BMO Capital Markets’ın uzun vadeli beklentilerini yukarı yönlü revize etmesi, değerli metallerde yeni bir tartışmanın kapısını araladı.Utku Beycan
10 yıllık tahvil getirilerinin yüzde 5,20'nin üzerine çıkarak son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşması da altın ve gümüş üzerinde baskı oluşturdu.
Yükselen tahvil getirileri, getiri sağlamayan varlıkları elde tutmanın fırsat maliyetini artırırken kıymetli metallere yönelik yatırımcı talebini zayıflattı.
Analistler, TIPS getirilerindeki yükseliş ve bazı merkez bankalarının faiz artırımı döngüsüne yönelik ilk temkinli adımlarına rağmen altının son aylarda dirençli kaldığını belirtti.
Parasal değer kaybı ve Çin talebinin geleneksel getiri faktörlerinden daha etkili hale geldiğini ifade etti.
Kanada merkezli dev küresel banka BMO Capital Markets, Çin Merkez Bankası talebinin tahmin dönemi boyunca güçlü kalmasını ve fiyatları desteklemesini bekliyor.
BMO, 2026'nın kalanında aşağı yönlü sınırlı revizyona rağmen altında yukarı yönlü desteklerin sürdüğünü bildirdi.
ABD faiz oranları en önemli aşağı yönlü risk olarak gösterildi.
Devlet borcu endişelerinin değerli metalin sıkılaşan koşullarda yükselmesine destek verebileceği belirtildi.
Analistlere göre altın, reel getirilerden giderek ayrışıyor; parasal değer kaybı ve doların etkisinin azalması daha önemli fiyat unsurları haline geliyor.
Yıl sonuna kadar yükselen faiz ve vade priminin mali sürdürülebilirlik endişelerini artırarak altını desteklediği "değer kaybı ticareti" ile faizlerin fırsat maliyetini artırdığı geleneksel "fırsat maliyeti ticareti" arasındaki denge belirleyici olacak.
BMO, şahin FOMC'nin şimdilik güvenilirliğini kısmen yeniden kazandığını söyledi.
Durumun vade priminin dengelenmesine yardımcı olduğunu belirtip değer kaybı endişelerinin yeniden ortaya çıkmasının mümkün olduğunu kaydetti.
BMO Capital Markets emtia analistleri, 2026'nın son çeyreğine ilişkin altın fiyat tahminini aşağı çekti.
Banka, dördüncü çeyrek ortalama altın fiyatı beklentisini 4.750 dolardan 4.650 dolara indirerek yüzde 2'lik revizyona gitti.
BMO, altının gelecek yılın ikinci çeyreğinde 5.000 dolara dönmesini beklerken uzun vadeli tahminini 3.100 dolardan 4.000 dolara yükseltti. Bu, yüzde 29'luk artış anlamına geliyor.
BMO, gümüşün kısa vadede baskı altında kalmasını beklerken altındaki yükselişin gümüş fiyatlarını da destekleyeceğini öngördü.
Dördüncü çeyrek için gümüş fiyatı tahmini 71,40 dolardan 67,40 dolara çekildi. Banka, gelecek yılın ilk çeyreğinde ortalama fiyatın 73,50 dolar yerine 69,30 dolar olacağını tahmin ediyor.
Analistler, beklenenden hızlı tasarruf ve daha yavaş güneş enerjisi kurulumu nedeniyle endüstriyel piyasa dengesinin gevşediğini ve gümüşün önümüzdeki çeyreklerde altından daha düşük performans gösterebileceğini belirtti.
Uzun vadeli gümüş tahmini ise ons başına 36 dolardan 47 dolara yükseltildi. Böylece beklenti yüzde 31 artırıldı.
BMO'ya göre gümüşte yıl sonuna doğru en önemli unsur güneş enerjisi sektöründen gelen endüstriyel talep olacak.
2025 öncesinde güneş enerjisi sektöründe gümüş kullanımındaki önemli tasarrufların büyük ölçüde sağlandığı düşünülürken, bu görüş fiyatların bu yılın ocak ayında ons başına 120 doların üzerine çıkmasıyla sınandı.
Çinli güneş enerjisi üreticileri; daha dar metalizasyon hatları, daha düşük macun tüketimi, daha yüksek bakır ikamesi ve gümüş kaplı bakır macunları gibi teknolojilerle gümüş kullanımını azaltmaya yönelik çalışmalar açıkladı.
BMO, bu çalışmaların sonuç vermeye başladığını ve uzun vadeli gümüş yoğunluğu beklentilerinde anlamlı düşüşe yol açtığını belirtti.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.