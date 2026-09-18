Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan bir video, izleyenleri hayrete düşürdü. Liberya’da görev yapan Amerikalı bir doktor, ağlayan bir bebeği geliştirdiği özel tutuş tekniğiyle saniyeler içinde sakinleştirdi.

"DÜNYANIN HER YERİNDE İŞE YARIYOR"

Görüntülerde, kollarını ve bacaklarını sallayarak şiddetle ağlayan Isaac isimli bebeği kucağına alan doktor, uyguladığı yöntemin evrensel olduğunu belirtti. Bebeği dikkatli bir şekilde kavrayan sağlık görevlisi, uyguladığı özel pozisyon hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Bir kol yukarıda, bir kol aşağıda... Ellerimi buradan geçirip bu şekilde sabitliyorum. Isaac, şimdi sakinleşmen gerekiyor, bu işin sırrı bu, tamam mı?"

SANİYELER İÇİNDE SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Doktorun kollarını ve ellerini belirli bir teknikle sabitlemesinin ardından, az önce şiddetle ağlayan küçük Isaac'in saniyeler içinde tamamen sakinleştiği ve şaşkın bakışlarla etrafı incelemeye başladığı görüldü.

Bebeğin annesini de kameraya gösteren doktor, geliştirdiği bu bebek tutma ve sakinleştirme metodunun Liberya dahil dünyanın her yerinde aynı başarıyla çalıştığını kanıtlamış oldu. Sosyal medyada büyük ilgi gören bu pratik yöntem, özellikle yeni anne baba olanlar tarafından ilgiyle karşılandı ve binlerce kez paylaşıldı.