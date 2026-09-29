Erken emeklilik için son tarih belli oldu: Başvurmayan binlerce lira kaybedecek

ASKERLİK VE YURT DIŞI BORÇLANMASINDA EK ZAMMIN DETAYI

Askerlik ve yurt dışı gibi diğer hizmet borçlanmalarında ödeme oranı oran olarak 45 seviyesinde uygulanıyor. Halihazırda bu borçlanma türünde günlük en düşük tutar 495,45 TL, aylık tutar 14 bin 863,50 TL, 18 aylık askerlik borçlanmasının toplam maliyeti ise 267 bin 543 TL seviyesinde bulunuyor.