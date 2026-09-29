Yeniçağ Gazetesi
29 Eylül 2026 Salı
İstanbul 17°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Ekonomi Erken emeklilik için son tarih belli oldu: Başvurmayan binlerce lira kaybedecek

Erken emeklilik için son tarih belli oldu: Başvurmayan binlerce lira kaybedecek

Doğum, askerlik, yurt dışı borçlanması ve Bağ-Kur ihyasıyla eksik primlerini tamamlamak isteyenler için kritik dönemeç yaklaştı. Asgari ücretteki artışla birlikte 1 Ocak’tan itibaren borçlanma tutarları tırmanacak. Şimdiden başvuru yapmayanlar ocak ayında binlerce liralık ek maliyetle karşılaşacak.

Kaynak: Ekonomi Servisi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Erken emeklilik için son tarih belli oldu: Başvurmayan binlerce lira kaybedecek - Resim: 1

Erken emeklilik hakkı kazanmak veya eksik prim günlerini tamamlamak amacıyla hizmet borçlanması ile Bağ-Kur ihyası yapacak vatandaşlar için yıl sonu geri sayımı başladı.

1 13
Erken emeklilik için son tarih belli oldu: Başvurmayan binlerce lira kaybedecek - Resim: 2

Doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanmaları ile ihya tutarları doğrudan asgari ücrete endeksli olduğu için 1 Ocak itibarıyla hesaplanan maliyetler artacak.

2 13
Erken emeklilik için son tarih belli oldu: Başvurmayan binlerce lira kaybedecek - Resim: 3

Mevcut fiyat tarifesinden faydalanmak isteyenlerin başvurularını en geç 31 Aralık tarihine kadar tamamlaması gerekiyor.

3 13
Erken emeklilik için son tarih belli oldu: Başvurmayan binlerce lira kaybedecek - Resim: 4

DOĞUM BORÇLANMASINDA MALİYET ARTIYOR

Bir aylık doğum borçlanmasında en düşük ödeme miktarı, başvuru tarihindeki brüt asgari ücretin oran olarak 32'si üzerinden hesaplanıyor. Mevcut asgari ücrete göre 1 aylık doğum borçlanması en az 10 bin 569,60 TL, 2 yıllık (24 ay) doğum borçlanması ise 253 bin 670,40 TL tutuyor.

4 13
Erken emeklilik için son tarih belli oldu: Başvurmayan binlerce lira kaybedecek - Resim: 5

Asgari ücretin oran olarak 28,4 artması durumunda aylık ödeme 13 bin 571,37 TL'ye, 2 yıllık doğum borçlanması ise 325 bin 712,79 TL'ye çıkacak.

5 13
Erken emeklilik için son tarih belli oldu: Başvurmayan binlerce lira kaybedecek - Resim: 6

Böylece 2 yıllık borçlanmanın bedeli yaklaşık 72 bin TL zamlanacak. Artış oranının 30 olması halinde 2 yıllık tutar 329 bin 771,52 TL'ye, oran olarak 35 yükselmesi durumunda ise 342 bin 455,04 TL'ye ulaşacak.

6 13
Erken emeklilik için son tarih belli oldu: Başvurmayan binlerce lira kaybedecek - Resim: 7

ASKERLİK VE YURT DIŞI BORÇLANMASINDA EK ZAMMIN DETAYI

Askerlik ve yurt dışı gibi diğer hizmet borçlanmalarında ödeme oranı oran olarak 45 seviyesinde uygulanıyor. Halihazırda bu borçlanma türünde günlük en düşük tutar 495,45 TL, aylık tutar 14 bin 863,50 TL, 18 aylık askerlik borçlanmasının toplam maliyeti ise 267 bin 543 TL seviyesinde bulunuyor.

7 13
Erken emeklilik için son tarih belli oldu: Başvurmayan binlerce lira kaybedecek - Resim: 8

Asgari ücrete oran olarak 28,4 zam gelmesi halinde 18 aylık askerlik borçlanması 343 bin 525,21 TL'ye çıkacak ve cepten çıkacak miktar yaklaşık 76 bin TL artacak.

8 13
Erken emeklilik için son tarih belli oldu: Başvurmayan binlerce lira kaybedecek - Resim: 9

Zammın oran olarak 30 gerçekleşmesi halinde rakam 347 bin 805,90 TL'ye, oran olarak 35 olması halinde ise 361 bin 183,05 TL'ye fırlayacak.

9 13
Erken emeklilik için son tarih belli oldu: Başvurmayan binlerce lira kaybedecek - Resim: 10

BAŞVURU İÇİN 31 ARALIK ŞART, ÖDEME İÇİN SÜRE VAR

Zamlı tarifeden etkilenmemek adına e-Devlet üzerinden yapılacak başvuruların 31 Aralık sonuna kadar sisteme girilmesi yeterli görülüyor. Ödemelerin aynı gün yapılması zorunlu değil.

10 13
Erken emeklilik için son tarih belli oldu: Başvurmayan binlerce lira kaybedecek - Resim: 11

Askerlik ve doğum borçlanmalarında tutar tebliğ edildikten sonra 1 ay; yurt dışı borçlanması ve Bağ-Kur ihyasında ise tebliğden itibaren 3 ay içinde ödeme imkanı tanınıyor.

11 13
Erken emeklilik için son tarih belli oldu: Başvurmayan binlerce lira kaybedecek - Resim: 12

BORÇLANMA VE İHYA ARASINDAKİ HAYATİ FARK

Hizmet borçlanmasında vatandaşlar ihtiyaç duydukları kadar günü seçip prim ekletebilirken; Bağ-Kur ihyasında durdurulan sürelerin tamamı canlandırılmak zorunda ve kısmi ihya yapılamıyor.

12 13
Erken emeklilik için son tarih belli oldu: Başvurmayan binlerce lira kaybedecek - Resim: 13

Ayrıca borçlanma başvurusundan ödeme yapılsa dahi emekli aylığı bağlanmadan vazgeçilirse para faizsiz geri alınabilirken, Bağ-Kur ihyasında ödenen tutarlar hiçbir şekilde iade edilmiyor.

13 13
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro