Erken emeklilik hakkı kazanmak veya eksik prim günlerini tamamlamak amacıyla hizmet borçlanması ile Bağ-Kur ihyası yapacak vatandaşlar için yıl sonu geri sayımı başladı.
Erken emeklilik için son tarih belli oldu: Başvurmayan binlerce lira kaybedecek
Doğum, askerlik, yurt dışı borçlanması ve Bağ-Kur ihyasıyla eksik primlerini tamamlamak isteyenler için kritik dönemeç yaklaştı. Asgari ücretteki artışla birlikte 1 Ocak’tan itibaren borçlanma tutarları tırmanacak. Şimdiden başvuru yapmayanlar ocak ayında binlerce liralık ek maliyetle karşılaşacak.Kaynak: Ekonomi Servisi
Doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanmaları ile ihya tutarları doğrudan asgari ücrete endeksli olduğu için 1 Ocak itibarıyla hesaplanan maliyetler artacak.
Mevcut fiyat tarifesinden faydalanmak isteyenlerin başvurularını en geç 31 Aralık tarihine kadar tamamlaması gerekiyor.
DOĞUM BORÇLANMASINDA MALİYET ARTIYOR
Bir aylık doğum borçlanmasında en düşük ödeme miktarı, başvuru tarihindeki brüt asgari ücretin oran olarak 32'si üzerinden hesaplanıyor. Mevcut asgari ücrete göre 1 aylık doğum borçlanması en az 10 bin 569,60 TL, 2 yıllık (24 ay) doğum borçlanması ise 253 bin 670,40 TL tutuyor.
Asgari ücretin oran olarak 28,4 artması durumunda aylık ödeme 13 bin 571,37 TL'ye, 2 yıllık doğum borçlanması ise 325 bin 712,79 TL'ye çıkacak.
Böylece 2 yıllık borçlanmanın bedeli yaklaşık 72 bin TL zamlanacak. Artış oranının 30 olması halinde 2 yıllık tutar 329 bin 771,52 TL'ye, oran olarak 35 yükselmesi durumunda ise 342 bin 455,04 TL'ye ulaşacak.
ASKERLİK VE YURT DIŞI BORÇLANMASINDA EK ZAMMIN DETAYI
Askerlik ve yurt dışı gibi diğer hizmet borçlanmalarında ödeme oranı oran olarak 45 seviyesinde uygulanıyor. Halihazırda bu borçlanma türünde günlük en düşük tutar 495,45 TL, aylık tutar 14 bin 863,50 TL, 18 aylık askerlik borçlanmasının toplam maliyeti ise 267 bin 543 TL seviyesinde bulunuyor.
Asgari ücrete oran olarak 28,4 zam gelmesi halinde 18 aylık askerlik borçlanması 343 bin 525,21 TL'ye çıkacak ve cepten çıkacak miktar yaklaşık 76 bin TL artacak.
Zammın oran olarak 30 gerçekleşmesi halinde rakam 347 bin 805,90 TL'ye, oran olarak 35 olması halinde ise 361 bin 183,05 TL'ye fırlayacak.
BAŞVURU İÇİN 31 ARALIK ŞART, ÖDEME İÇİN SÜRE VAR
Zamlı tarifeden etkilenmemek adına e-Devlet üzerinden yapılacak başvuruların 31 Aralık sonuna kadar sisteme girilmesi yeterli görülüyor. Ödemelerin aynı gün yapılması zorunlu değil.
Askerlik ve doğum borçlanmalarında tutar tebliğ edildikten sonra 1 ay; yurt dışı borçlanması ve Bağ-Kur ihyasında ise tebliğden itibaren 3 ay içinde ödeme imkanı tanınıyor.
BORÇLANMA VE İHYA ARASINDAKİ HAYATİ FARK
Hizmet borçlanmasında vatandaşlar ihtiyaç duydukları kadar günü seçip prim ekletebilirken; Bağ-Kur ihyasında durdurulan sürelerin tamamı canlandırılmak zorunda ve kısmi ihya yapılamıyor.
Ayrıca borçlanma başvurusundan ödeme yapılsa dahi emekli aylığı bağlanmadan vazgeçilirse para faizsiz geri alınabilirken, Bağ-Kur ihyasında ödenen tutarlar hiçbir şekilde iade edilmiyor.