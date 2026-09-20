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Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nun açılış toplantıları öncesinde New York'ta güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. BM Genel Merkezi çevresinde kara, deniz ve havadan kapsamlı güvenlik tedbirleri uygulanırken, New York'ta toplantılar nedeniyle bazı yollar da trafiğe kapatılacak.

MANHATTAN'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPANACAK

New York Ulaşım Departmanından yapılan açıklamaya göre, 20-26 Eylül tarihlerinde Manhattan'daki 1. Cadde'nin 41'inci ve 48'inci sokakları arasındaki bölümü trafiğe kapatılacak.

Etkinlik süresince hafta içi her gün yoğunluk yaşanmasının beklendiği belirtilerek kent sakinlerinden toplu taşıma araçlarını kullanmaları istendi.

İHA'LARA KARŞI ÖZEL YETKİ

Güvenlik önlemleri yalnızca kara tedbirleriyle sınırlı kalmayacak. New York Polis Teşkilatı (NYPD), Amerikan Gizli Servisi ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) birimleri, etkinlik boyunca güvenliği sağlamak amacıyla ortak harekat merkezi kurdu.

Federal yetkililer, izinsiz uçan insansız hava araçlarını etkisiz hale getirmek için New York polisine özel yetki verdi.

Zirve boyunca BM Genel Merkezi çevresindeki 2 deniz mili yarıçapındaki alanda geçici uçuş yasağı uygulanacak. Siber güvenlik konusunda da kapsamlı çalışma yürütüleceği bildirildi.

"YÜKSEK GÜVENLİK RİSKİ" VURGUSU

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, 81. Genel Kurul öncesinde Manhattan genelinde uygulanacak güvenlik önlemleri ve trafik planını açıkladı.

Mamdani ve ekibinin değerlendirmesine göre, küresel gerilimler, beklenen yoğun protestolar ve 200'e yakın ülkeden liderin katılımı nedeniyle bu yılki zirve "yüksek güvenlik riski taşıyan bir ortam" olarak sınıflandırıldı.

NYPD'nin bomba imha uzmanları, terörle mücadele timleri, özel eğitimli köpekleri ve ağır silahlı birlikleri Manhattan genelinde 24 saat görev yapacak.

BM Genel Merkezinin hemen arkasındaki East River'da ise ABD Sahil Güvenlik birimlerinin sürekli devriye gerçekleştireceği belirtildi.