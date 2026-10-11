Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin 2023 yılında yasalaşmasıyla 9 Eylül 1999 öncesi sigortalılar yaş şartı olmadan emeklilik hakkına kavuşmuştu.
SGK uzmanı Özgür Erdursun’dan tarihli kademeli emeklilik açıklaması
EYT sonrası gözlerini kademeli emekliliğe çeviren 2000-2008 arası sigortalılar için SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan kritik açıklama geldi. Kanun teklifinin TBMM komisyonunda beklediğini belirten Erdursun, 'sürpriz yaşanmadığı takdirde...' İşte detaylar..Kaynak: Diğer
Ancak 2000 ile 2008 yılları arasında işe giren vatandaşlar bu kapsama dahil edilmedi.
Aradan geçen süreçte adil bir geçiş modeli talep eden milyonlarca çalışan, "Kademeli emeklilik çıkacak mı?" sorusuna yanıt arıyor.
Gelinen noktada tablo netleşti: Konuya ilişkin kanun teklifi TBMM komisyonunda beklemeye devam ediyor ancak henüz yürürlüğe girmiş bir yasa bulunmuyor.
Bu nedenle kaç yaşında ve kaç prim günüyle emekli olunacağına dair resmi ve yürürlükte olan bir düzenleme yer almıyor.
Kademeli emeklilik beklentilerine ilişkin gerçekçi bir çerçeve çizen SGK Uzmanı Özgür Erdursun, mevcut sistemin uzun vadede sürdürülebilirliğine ve geleceğe yönelik takvime dikkat çekti:
SGK Uzmanı Özgür Erdursun: "2027'de de ..."
Kademeli emeklilik beklentilerine ilişkin gerçekçi bir çerçeve çizen SGK Uzmanı Özgür Erdursun, mevcut sistemin uzun vadede sürdürülebilirliğine ve geleceğe yönelik takvime dikkat çekti.
MEVCUT SİSTEM SÜRDÜRÜLEMİYOR
Erdursun'a göre mevcut emeklilik sistemi bugünkü haliyle uzun vadede taşınabilir durumda değil. Bu ekonomik tabloda emeklilik şartlarını gevşetecek yeni bir geçiş modelini kısa sürede hayata geçirmek oldukça zorlaşıyor.
2027 YILI BEKLENTİSİ
Erdursun, siyasette veya ekonomide büyük bir sürpriz yaşanmadığı takdirde 2027 yılında da kademeli emeklilik düzenlemesinin çıkmasını beklemediğini vurguladı.