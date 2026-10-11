Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Gani Şahin, her yıl hayvanlarıyla birlikte Toroslar'ın yüksek kesimlerine göç ederek geleneksel yöntemlerle keçiboynuzu pekmezi üretiyor.
Toroslar'da üretiyor, siparişlere yetişemiyor: Alıcıları şimdiden hazır
Antalya'dan getirdiği keçiboynuzlarını Toroslar'ın 1800 rakımlı yaylasında geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştüren Gani Şahin, yoğun taleple karşılaştı. Ürünlerinin alıcılarının şimdiden hazır olduğunu söyleyen Şahin, yeni sipariş alamadığını belirtti.Kaynak: İHA
Konya'nın Bozkır, Ahırlı ve Yalıhüyük ilçeleri sınırındaki 1800 rakımlı Taşkesiği Yaylası'nda hazırlanan pekmez, doğal üretim yöntemiyle dikkat çekiyor.
Manavgat'tan getirilen keçiboynuzları önce dövülerek parçalanıyor. Ardından özel tanklarda suyla ıslatılıp bekletilerek kaynatılmaya hazırlanıyor.
Bir gece boyunca bekletilen keçiboynuzları, ertesi gün büyük kazanlarda kaynatılarak pekmeze dönüştürülüyor. Üretim tamamen geleneksel yöntemlerle gerçekleştiriliyor.
Ürettiği pekmeze yoğun talep olduğunu belirten Gani Şahin, ürünlerin alıcılarının şimdiden hazır olduğunu ve yeni sipariş kabul edemediğini söyledi.
Şahin'in verdiği bilgiye göre kaliteli keçiboynuzunun yaklaşık 3,5 kilosundan 1 kilo pekmez elde ediliyor. Ürün kalitesi düştüğünde ise aynı miktar pekmez için 5 kilo keçiboynuzu gerekiyor.
Kurban Bayramı sonrasında yaylaya çıkan Şahin, keçileri, tavukları ve kazlarıyla birlikte yaz aylarını Toroslar'da geçiriyor. Kasım ayında ise yeniden Manavgat'a dönüyor.
Yaylada doğal yaşamını sürdüren Şahin, keçiboynuzu pekmezinin yanı sıra tavuklarından elde ettiği yumurtaları da satışa sunuyor. Doğal üretim yumurtaların tanesi 10 liradan alıcı buluyor.