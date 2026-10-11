Tarlada kilosu 30 liradan satılıyor: Kış hazırlığı için hasat başladı

"Acur hasadına sabah 6.00'da başlıyoruz ve öğleden sonra 14.00 gibi de işi bırakıyoruz. Yani toplam 8 saat çalışıyoruz. Bizimle beraber 20 kişi hasada katılarak bu işten ekmek yiyor. Yevmiye olarak nakliye ve yemek dahil bin 300 TL alıyoruz."