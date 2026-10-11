Gaziantep’in tarımsal üretimiyle öne çıkan Oğuzeli ilçesinde, kış aylarına hazırlık çerçevesinde turşuluk acur hasadı resmen başladı. Kış sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan acur için ilçe kırsalındaki tarlalarda hummalı bir çalışma yürütülüyor.
Tarlada kilosu 30 liradan satılıyor: Kış hazırlığı için hasat başladı
Gaziantep Oğuzeli’nde turşuluk acur hasadı başladı. Sabah 06.00’da tarlaya giren 20 kişilik ekip günlük 1300 TL yevmiyeyle çalışıyor. Kilosu tarlada 20-30 TL’den satılan taze acurlar fabrikalara ve Kalealtı’na gönderiliyor. Üretici Özarık, "Sezon 3 ay sürüyor, kalan 7 ay yatıyoruz" dedi.Kaynak: AA / İHA
Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan zorlu tarladaki mesai, öğle saatlerinden sonra sona eriyor.
İlçe kırsalındaki bereketli tarlalardan tek tek özenle toplanan taze acurlar, kışın keyifle tüketilmek üzere geleneksel yöntemlerle turşu yapılmak amacıyla hazırlanıyor.
Tarladan çuvallara, oradan fabrikalara ve Kalealtı'na!
Tarlada özveriyle çalışan işçiler tarafından toplanan taze acurlar, ilk olarak sağlam çuvallara konuluyor.
Ardından bu ürünler, kışlık üretim yapan Gaziantep ve çevre illerdeki turşu fabrikalarına sevk ediliyor.
Aynı zamanda perakende satış yapmak ve doğrudan tüketiciye ulaşmak amacıyla kent merkezinde "Kalealtı" diye tabir edilen tarihi bölgeye gönderiliyor.
Kışlık hazırlık yapan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği turşuluk acurun kilosu ise tarlada 20 ile 30 lira arasında satılıyor.
"Bölgenin acur tedarikini biz sağlıyoruz"
Oğuzeli ilçesinde uzun yıllardır turşuluk acur yetiştiriciliği yapan Ali Özarık, hem üretim sürecini hem de pazarlama ağını detaylarıyla anlattı. Gaziantep ve çevresinin ihtiyacını karşıladıklarını belirten Özarık, şu ifadeleri kullandı:
"Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde acur yetiştiriciliği yapıyoruz. Gaziantep ve çevresindeki bölgenin acur tedarikinin büyük çoğunluğunu biz sağlamaya çalışıyoruz. Hasat ettiğimiz acurları Gaziantep ve çevre illerdeki turşu fabrikaları ile perakende satış için kent merkezinde Kalealtı diye tabir edilen bölgeye gönderiyoruz."
"Sezon 3 ay sürüyorez, diğer 7 ay yatıyoruz"
Acur üretiminin dönemsel olduğuna ve yılın belirli aylarında yapıldığına dikkat çeken üretici Ali Özarık, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:
"Acur sezonu yılın 3-4 ayı olur, yani 12 ay sürmez. Sezonumuz 3 ay kadar sürüyor, diğer 7 ayda ise yatıyoruz. Turşuluk acurun kilosunu biz tarlada 20-30 lira arasında satıyoruz."
Sabah 06.00’da başlayan mesai: 20 kişi ekmek yiyor
Sıcaklar bastırmadan tarlaya giren ve tempolu bir şekilde çalışan tarım işçileri de sürecin görünmeyen kahramanları arasında yer alıyor.
Acur hasadı yapan işçilerden Yaşar Arslan, tarladaki çalışma saatlerini ve sağlanan istihdamı şu ifadelerle aktardı:
"Acur hasadına sabah 6.00'da başlıyoruz ve öğleden sonra 14.00 gibi de işi bırakıyoruz. Yani toplam 8 saat çalışıyoruz. Bizimle beraber 20 kişi hasada katılarak bu işten ekmek yiyor. Yevmiye olarak nakliye ve yemek dahil bin 300 TL alıyoruz."