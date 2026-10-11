Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Tarlada kilosu 30 liradan satılıyor: Kış hazırlığı için hasat başladı

Tarlada kilosu 30 liradan satılıyor: Kış hazırlığı için hasat başladı

Gaziantep Oğuzeli’nde turşuluk acur hasadı başladı. Sabah 06.00’da tarlaya giren 20 kişilik ekip günlük 1300 TL yevmiyeyle çalışıyor. Kilosu tarlada 20-30 TL’den satılan taze acurlar fabrikalara ve Kalealtı’na gönderiliyor. Üretici Özarık, "Sezon 3 ay sürüyor, kalan 7 ay yatıyoruz" dedi.

Kaynak: AA / İHA
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Tarlada kilosu 30 liradan satılıyor: Kış hazırlığı için hasat başladı - Resim: 1

Gaziantep’in tarımsal üretimiyle öne çıkan Oğuzeli ilçesinde, kış aylarına hazırlık çerçevesinde turşuluk acur hasadı resmen başladı. Kış sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan acur için ilçe kırsalındaki tarlalarda hummalı bir çalışma yürütülüyor.

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Tarlada kilosu 30 liradan satılıyor: Kış hazırlığı için hasat başladı - Resim: 2

Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan zorlu tarladaki mesai, öğle saatlerinden sonra sona eriyor.

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Tarlada kilosu 30 liradan satılıyor: Kış hazırlığı için hasat başladı - Resim: 3

İlçe kırsalındaki bereketli tarlalardan tek tek özenle toplanan taze acurlar, kışın keyifle tüketilmek üzere geleneksel yöntemlerle turşu yapılmak amacıyla hazırlanıyor.

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Tarlada kilosu 30 liradan satılıyor: Kış hazırlığı için hasat başladı - Resim: 4

Tarladan çuvallara, oradan fabrikalara ve Kalealtı'na!

Tarlada özveriyle çalışan işçiler tarafından toplanan taze acurlar, ilk olarak sağlam çuvallara konuluyor.

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Tarlada kilosu 30 liradan satılıyor: Kış hazırlığı için hasat başladı - Resim: 5

Ardından bu ürünler, kışlık üretim yapan Gaziantep ve çevre illerdeki turşu fabrikalarına sevk ediliyor.

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Tarlada kilosu 30 liradan satılıyor: Kış hazırlığı için hasat başladı - Resim: 6

Aynı zamanda perakende satış yapmak ve doğrudan tüketiciye ulaşmak amacıyla kent merkezinde "Kalealtı" diye tabir edilen tarihi bölgeye gönderiliyor.

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Tarlada kilosu 30 liradan satılıyor: Kış hazırlığı için hasat başladı - Resim: 7

Kışlık hazırlık yapan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği turşuluk acurun kilosu ise tarlada 20 ile 30 lira arasında satılıyor.

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Tarlada kilosu 30 liradan satılıyor: Kış hazırlığı için hasat başladı - Resim: 8

"Bölgenin acur tedarikini biz sağlıyoruz"

Oğuzeli ilçesinde uzun yıllardır turşuluk acur yetiştiriciliği yapan Ali Özarık, hem üretim sürecini hem de pazarlama ağını detaylarıyla anlattı. Gaziantep ve çevresinin ihtiyacını karşıladıklarını belirten Özarık, şu ifadeleri kullandı:

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Tarlada kilosu 30 liradan satılıyor: Kış hazırlığı için hasat başladı - Resim: 9

"Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde acur yetiştiriciliği yapıyoruz. Gaziantep ve çevresindeki bölgenin acur tedarikinin büyük çoğunluğunu biz sağlamaya çalışıyoruz. Hasat ettiğimiz acurları Gaziantep ve çevre illerdeki turşu fabrikaları ile perakende satış için kent merkezinde Kalealtı diye tabir edilen bölgeye gönderiyoruz."

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Tarlada kilosu 30 liradan satılıyor: Kış hazırlığı için hasat başladı - Resim: 10

"Sezon 3 ay sürüyorez, diğer 7 ay yatıyoruz"

Acur üretiminin dönemsel olduğuna ve yılın belirli aylarında yapıldığına dikkat çeken üretici Ali Özarık, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

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Tarlada kilosu 30 liradan satılıyor: Kış hazırlığı için hasat başladı - Resim: 11

"Acur sezonu yılın 3-4 ayı olur, yani 12 ay sürmez. Sezonumuz 3 ay kadar sürüyor, diğer 7 ayda ise yatıyoruz. Turşuluk acurun kilosunu biz tarlada 20-30 lira arasında satıyoruz."

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Tarlada kilosu 30 liradan satılıyor: Kış hazırlığı için hasat başladı - Resim: 12

Sabah 06.00’da başlayan mesai: 20 kişi ekmek yiyor

Sıcaklar bastırmadan tarlaya giren ve tempolu bir şekilde çalışan tarım işçileri de sürecin görünmeyen kahramanları arasında yer alıyor.

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Tarlada kilosu 30 liradan satılıyor: Kış hazırlığı için hasat başladı - Resim: 13

Acur hasadı yapan işçilerden Yaşar Arslan, tarladaki çalışma saatlerini ve sağlanan istihdamı şu ifadelerle aktardı:

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Tarlada kilosu 30 liradan satılıyor: Kış hazırlığı için hasat başladı - Resim: 14

"Acur hasadına sabah 6.00'da başlıyoruz ve öğleden sonra 14.00 gibi de işi bırakıyoruz. Yani toplam 8 saat çalışıyoruz. Bizimle beraber 20 kişi hasada katılarak bu işten ekmek yiyor. Yevmiye olarak nakliye ve yemek dahil bin 300 TL alıyoruz."

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