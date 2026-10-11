Türkiye'de sabah kahvaltısından iş molalarına, akşam sohbetlerinden misafirliklere kadar günün hemen her saatinde tüketilen çay, günlük hayatın önemli bir parçası. Ancak uzmanlara göre çayın ne kadar, ne zaman ve nasıl tüketildiği büyük önem taşıyor.
Çay içen herkesi ilgilendiriyor: Uzmanlar uyardı
Türkiye'de milyonlarca kişinin her gün tükettiği çayla ilgili uzmanlardan önemli uyarılar geldi. Yanlış tüketim alışkanlıklarının çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtildi. İşte detaylar...Sena Altuntaş
İngiliz The Express'in aktardığı bilgilere göre gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, çay tüketirken yapılan bazı yaygın hataların bağırsak ve karaciğer sağlığını olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.
BHT Clinic ve Medical Park tarafından yayımlanan bilgilendirmelerde de aşırı ve yanlış çay tüketiminin vücut üzerindeki olası etkilerine ilişkin önemli uyarılar yer alıyor.
AÇ KARNINA ÇAY İÇENLER DİKKAT
Dr. Sethi'nin dikkat çektiği alışkanlıkların başında aç karnına çay tüketmek geliyor. Çaydaki kafein ve tanenlerin bazı kişilerde mideyi tahriş ederek bulantı, mide ağrısı ve reflü gibi şikayetlere yol açabileceği belirtiliyor.
Medical Park'ın bilgilendirmesinde de çayın özellikle aç karnına tüketilmesinin bazı kişilerde bulantı ve mide yanmasına neden olabileceğine dikkat çekiliyor.
Çayın içindeki tanenlerin demir emilimini azaltabilmesi de öne çıkan bir diğer konu. Özellikle demir seviyesi düşük kişilerin çayı yemeklerle birlikte tüketmek yerine öğün aralarında içmesinin daha uygun olabileceği belirtiliyor.
ÇAYI ÇOK SICAK İÇMEYİN
Uzmanların üzerinde durduğu önemli noktalardan biri de çayın sıcaklığı. Dr. Sethi, çayın 65 derecenin altına düşmeden tüketilmemesi gerektiğini belirtiyor.
BHT Clinic'in paylaştığı bilgilere göre de 65 derece ve üzerindeki çok sıcak içeceklerin düzenli tüketilmesi yemek borusunda tahrişe yol açabiliyor ve uzun vadede sağlık açısından risk oluşturabiliyor.
Bu nedenle çayın bardağa konulduktan sonra bir süre bekletilerek tüketilmesi öneriliyor.
FAZLASI UYKUYU VE KALP RİTMİNİ ETKİLEYEBİLİYOR
Çayın içerdiği kafein nedeniyle aşırı tüketim de dikkat edilmesi gereken noktalar arasında bulunuyor.
Medical Park'ın bilgilendirmesine göre fazla çay tüketimi bazı kişilerde uykusuzluk, huzursuzluk, çarpıntı ve sinirlilik gibi sorunlara neden olabiliyor.
Dr. Sethi ise özellikle gece geç saatlerde kafein içeren çayların tüketilmesinin uyku düzenini bozabileceğine dikkat çekiyor.
ŞEKER VE "DETOKS ÇAYI" UYARISI
Uzmanların uyarıları yalnızca siyah çayla sınırlı değil. Dr. Sethi, yüksek miktarda şeker içeren bazı soğuk ve sütlü çayların düzenli tüketiminin de sağlık açısından risk oluşturabileceğini belirtiyor.
"Detoks" veya zayıflama amacıyla satılan bazı çayların aşırı tüketilmesi konusunda da uyarıda bulunan Sethi, bunların elektrolit dengesizliği, bağırsak sorunları ve ciddi sıvı kaybına yol açabileceğini ifade ediyor.
Yeşil çayın özellikle ekstrakt ve takviye şeklinde aşırı kullanımının da karaciğer açısından risk oluşturabileceği belirtiliyor.
ÖLÇÜLÜ TÜKETİM ÖNEMLİ
BHT Clinic'in bilgilendirmesinde, sağlıklı bir yetişkin için günde 4-5 çay bardağı açık ve şekersiz çayın uygun bir miktar olarak kabul edildiği belirtiliyor. Bununla birlikte kişilerin sağlık durumu ve kafeine karşı hassasiyetinin farklı olabileceği unutulmamalı.
Uzmanların uyarıları çayın tamamen bırakılması gerektiği anlamına gelmiyor. Öne çıkan nokta; aşırıya kaçmamak, çok sıcak tüketmemek, özellikle demir eksikliği bulunan kişilerin öğünlerle birlikte çay içmemesi ve gece geç saatlerde kafein alımına dikkat etmek.
Hamileler, demir eksikliği bulunanlar, mide rahatsızlığı yaşayanlar veya çay tüketiminin ardından çarpıntı ve benzeri şikayetleri olanların ise tüketim miktarı konusunda sağlık uzmanına danışması öneriliyor.