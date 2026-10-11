Yeniçağ Gazetesi
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Çay içen herkesi ilgilendiriyor: Uzmanlar uyardı

Türkiye'de milyonlarca kişinin her gün tükettiği çayla ilgili uzmanlardan önemli uyarılar geldi. Yanlış tüketim alışkanlıklarının çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtildi. İşte detaylar...

Sena Altuntaş Sena Altuntaş
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Çay içen herkesi ilgilendiriyor: Uzmanlar uyardı - Resim: 1

Türkiye'de sabah kahvaltısından iş molalarına, akşam sohbetlerinden misafirliklere kadar günün hemen her saatinde tüketilen çay, günlük hayatın önemli bir parçası. Ancak uzmanlara göre çayın ne kadar, ne zaman ve nasıl tüketildiği büyük önem taşıyor.

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Çay içen herkesi ilgilendiriyor: Uzmanlar uyardı - Resim: 2

İngiliz The Express'in aktardığı bilgilere göre gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, çay tüketirken yapılan bazı yaygın hataların bağırsak ve karaciğer sağlığını olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.

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Çay içen herkesi ilgilendiriyor: Uzmanlar uyardı - Resim: 3

BHT Clinic ve Medical Park tarafından yayımlanan bilgilendirmelerde de aşırı ve yanlış çay tüketiminin vücut üzerindeki olası etkilerine ilişkin önemli uyarılar yer alıyor.

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Çay içen herkesi ilgilendiriyor: Uzmanlar uyardı - Resim: 4

AÇ KARNINA ÇAY İÇENLER DİKKAT

Dr. Sethi'nin dikkat çektiği alışkanlıkların başında aç karnına çay tüketmek geliyor. Çaydaki kafein ve tanenlerin bazı kişilerde mideyi tahriş ederek bulantı, mide ağrısı ve reflü gibi şikayetlere yol açabileceği belirtiliyor.

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Çay içen herkesi ilgilendiriyor: Uzmanlar uyardı - Resim: 5

Medical Park'ın bilgilendirmesinde de çayın özellikle aç karnına tüketilmesinin bazı kişilerde bulantı ve mide yanmasına neden olabileceğine dikkat çekiliyor.

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Çay içen herkesi ilgilendiriyor: Uzmanlar uyardı - Resim: 6

Çayın içindeki tanenlerin demir emilimini azaltabilmesi de öne çıkan bir diğer konu. Özellikle demir seviyesi düşük kişilerin çayı yemeklerle birlikte tüketmek yerine öğün aralarında içmesinin daha uygun olabileceği belirtiliyor.

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Çay içen herkesi ilgilendiriyor: Uzmanlar uyardı - Resim: 7

ÇAYI ÇOK SICAK İÇMEYİN

Uzmanların üzerinde durduğu önemli noktalardan biri de çayın sıcaklığı. Dr. Sethi, çayın 65 derecenin altına düşmeden tüketilmemesi gerektiğini belirtiyor.

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Çay içen herkesi ilgilendiriyor: Uzmanlar uyardı - Resim: 8

BHT Clinic'in paylaştığı bilgilere göre de 65 derece ve üzerindeki çok sıcak içeceklerin düzenli tüketilmesi yemek borusunda tahrişe yol açabiliyor ve uzun vadede sağlık açısından risk oluşturabiliyor.

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Çay içen herkesi ilgilendiriyor: Uzmanlar uyardı - Resim: 9

Bu nedenle çayın bardağa konulduktan sonra bir süre bekletilerek tüketilmesi öneriliyor.

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Çay içen herkesi ilgilendiriyor: Uzmanlar uyardı - Resim: 10

FAZLASI UYKUYU VE KALP RİTMİNİ ETKİLEYEBİLİYOR

Çayın içerdiği kafein nedeniyle aşırı tüketim de dikkat edilmesi gereken noktalar arasında bulunuyor.

Medical Park'ın bilgilendirmesine göre fazla çay tüketimi bazı kişilerde uykusuzluk, huzursuzluk, çarpıntı ve sinirlilik gibi sorunlara neden olabiliyor.

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Çay içen herkesi ilgilendiriyor: Uzmanlar uyardı - Resim: 11

Dr. Sethi ise özellikle gece geç saatlerde kafein içeren çayların tüketilmesinin uyku düzenini bozabileceğine dikkat çekiyor.

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Çay içen herkesi ilgilendiriyor: Uzmanlar uyardı - Resim: 12

ŞEKER VE "DETOKS ÇAYI" UYARISI

Uzmanların uyarıları yalnızca siyah çayla sınırlı değil. Dr. Sethi, yüksek miktarda şeker içeren bazı soğuk ve sütlü çayların düzenli tüketiminin de sağlık açısından risk oluşturabileceğini belirtiyor.

"Detoks" veya zayıflama amacıyla satılan bazı çayların aşırı tüketilmesi konusunda da uyarıda bulunan Sethi, bunların elektrolit dengesizliği, bağırsak sorunları ve ciddi sıvı kaybına yol açabileceğini ifade ediyor.

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Çay içen herkesi ilgilendiriyor: Uzmanlar uyardı - Resim: 13

Yeşil çayın özellikle ekstrakt ve takviye şeklinde aşırı kullanımının da karaciğer açısından risk oluşturabileceği belirtiliyor.

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Çay içen herkesi ilgilendiriyor: Uzmanlar uyardı - Resim: 14

ÖLÇÜLÜ TÜKETİM ÖNEMLİ

BHT Clinic'in bilgilendirmesinde, sağlıklı bir yetişkin için günde 4-5 çay bardağı açık ve şekersiz çayın uygun bir miktar olarak kabul edildiği belirtiliyor. Bununla birlikte kişilerin sağlık durumu ve kafeine karşı hassasiyetinin farklı olabileceği unutulmamalı.

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Çay içen herkesi ilgilendiriyor: Uzmanlar uyardı - Resim: 15

Uzmanların uyarıları çayın tamamen bırakılması gerektiği anlamına gelmiyor. Öne çıkan nokta; aşırıya kaçmamak, çok sıcak tüketmemek, özellikle demir eksikliği bulunan kişilerin öğünlerle birlikte çay içmemesi ve gece geç saatlerde kafein alımına dikkat etmek.

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Çay içen herkesi ilgilendiriyor: Uzmanlar uyardı - Resim: 16

Hamileler, demir eksikliği bulunanlar, mide rahatsızlığı yaşayanlar veya çay tüketiminin ardından çarpıntı ve benzeri şikayetleri olanların ise tüketim miktarı konusunda sağlık uzmanına danışması öneriliyor.

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