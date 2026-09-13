Milyonlarca emekli ek zam haberlerini yakından takip ederken, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) gündemindeki seyyanen ödeme dosyası bir kez daha öncelikli başlıklar arasına girdi.
AYM'den emekliye seyyanen zam kararı: Birleştirildi
Milyonlarca memur emeklisinin beklediği seyyanen ödeme dosyasında AYM’den kritik bir adım geldi. 8 bin 77 liralık ilave ödemenin emekli aylıklarına yansıtılması talebiyle yapılan başvurular birleştirilirken, gözler şimdi mahkemenin vereceği esastan karara çevrildi.Kaynak: Haber Merkezi
Yüksek mahkeme, 2023'te çalışan memurlara ödenen 8 bin 77 liralık ek tutarın memur emeklilerine de verilmesi istemiyle açılan bireysel davaları tek bir dosyada topladı.
AYM, 6 Ağustos 2026'da aldığı kararla ikinci bireysel başvuruyu, daha önce açılan 2026/7162 sayılı ana dosyayla birleştirdi.
Basın organlarında yer alan haberlere göre, söz konusu başvuruyu Yargıtay 7. Ceza Dairesi onursal üyesi Seyfettin Çilesiz yaparken, kendisini avukat Ali Erdem Gündoğan temsil ediyor.
Çilesiz, dosyanın bir an önce görüşülmesi için imza kampanyası da başlatmıştı; Gündoğan'ın beyanına göre yaklaşık 1 milyon imza AYM'ye teslim edildi.
Mesele, ödemenin uygulama mekanizmasından kaynaklanıyor. Memur maaşlarında yapılan zamlar genel olarak maaş katsayısına endekslendiği için, bu katsayıya endeksli olan memur emeklisi maaşları da kendiliğinden artıyor.
Ancak Temmuz 2023'te uygulamaya konulan 8 bin 77 liralık miktar, katsayıya yansıtılmak yerine "ilave ödeme" başlığı altında ayrı bir kalem olarak tasarlandı. Sonuç olarak bu ödeme, yalnızca aktif olarak görev yapan memurlara verilirken emekli maaşlarının dışında kaldı.
Başvurucu avukatı Gündoğan, memur ve memur emeklisinin aynı mevzuata tabi olduğunu, bugüne kadar yapılan tüm zamların her iki gruba da uygulandığını savunuyor.
AYM henüz davanın özüne dair bir hüküm kurmadı; 6 Ağustos'taki hamle, benzer nitelikteki taleplerin tek bir dosya altında ele alınmasını temin eden usule ilişkin bir gelişme. Hukuk uzmanları bu durumu, yüksek mahkemenin konuyu bütüncül bir yaklaşımla ve daha süratli şekilde esastan ele almaya hazırlandığı şeklinde değerlendiriyor. Kararın çıkışına dair ilan edilmiş resmi bir takvim yer almıyor.
Son dönemde sosyal medyada paylaşılan ve olumlu bir karar çıkması durumunda her memur emeklisinin maaşına 25 bin lira ekleneceği ile Temmuz 2023'ten beri biriken kişi başı yaklaşık 1 milyon liralık farkın ödeneceğini belirten iddialar, avukat Gündoğan'ın yaptığı açıklamalara dayanıyor.
Bu tutarlar kesinlik kazanmış bir mahkeme hükmüne veya resmi bir merciin beyanına dayanmıyor. Bu rakamsal öngörüler, 8 bin 77 liralık ödemenin üç yıllık enflasyon oranları ve katsayı artışları dikkate alınarak günümüz şartlarına uyarlanması varsayımına dayanıyor.
AYM'den ihlal kararı çıksa dahi ödemenin kapsamı, tutarı ve geçmişe dönük farkların nasıl karşılanacağı, TBMM'nin çıkaracağı uyum düzenlemesiyle belirlenecek.
Dosya doğrudan Emekli Sandığı kapsamındaki (4/c) memur emeklilerini ilgilendiriyor. SSK (4/a) ve Bağ-Kur (4/b) emeklilerine olası bir karar otomatik olarak yansımıyor.