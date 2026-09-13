AYM'den emekliye seyyanen zam kararı: Birleştirildi

AYM henüz davanın özüne dair bir hüküm kurmadı; 6 Ağustos'taki hamle, benzer nitelikteki taleplerin tek bir dosya altında ele alınmasını temin eden usule ilişkin bir gelişme. Hukuk uzmanları bu durumu, yüksek mahkemenin konuyu bütüncül bir yaklaşımla ve daha süratli şekilde esastan ele almaya hazırlandığı şeklinde değerlendiriyor. Kararın çıkışına dair ilan edilmiş resmi bir takvim yer almıyor.