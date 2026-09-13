Türkiye'de nüfusun yaşlı olması, sosyal güvenlik sistemi (sigorta) açısından yeni düzenlemeleri gündeme getirdi.
Yaşlılara yeni sigorta geliyor: Ayrıntılar ortaya çıktı
Türkiye’de 65 yaş üstü nüfus son 5 yılda yüzde 20,5 artarak 9 milyon 583 bine ulaştı. Nüfusun yaşlanmasıyla sosyal güvenlik harcamalarındaki artış gündeme gelirken, Orta Vadeli Program kapsamında yaşlı bakımını güçlendirecek yeni bir “Bakım Sigortası” modeli üzerinde çalışıldığı açıklandı.Kaynak: Diğer
TÜİK'in son verilerine göre 65 yaş üstü yaşlı nüfus 9 milyon 583 bin kişiye ulaşırken, bu grubun toplam nüfus içerisindeki oranı yüzde 11'e çıktı.
CNNTürk'ün haberine göre, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler kriterlerine göre resmen "yaşlı ülke" statüsüne girdiğini belirtti.
Zengin, 65 yaş üstü nüfusun son 5 yılda yüzde 20,5 arttığına dikkat çekerek Türkiye'deki demografik dönüşümün hızına vurgu yaptı.
65 YAŞ ÜSTÜNDE SAĞLIK HARCAMASI 5-6 KAT ARTIYOR
Türkiye'de nüfusun yaşlanmasının sosyal güvenlik harcamalarına da doğrudan yansıdığı belirtildi.
Tarkan Zengin, 30 yaşa kadar olan nüfusta sağlık harcaması 1 lira iken, 65 yaş üstünde bu rakamın 5-6 liraya çıktığını ifade etti.
Zengin, nüfusun yaşlanmasının sosyal güvenlik harcamalarının artmasının en önemli etkilerinden biri olduğunu söyledi.
Türkiye'de doğuşta beklenen ortalama yaşam süresinin 78'e çıktığını belirten Zengin, sağlığa erişim ve sağlık hizmetlerindeki niteliğin yaşam süresinin artmasında etkili olduğunu kaydetti.
Zengin, 65 yaş üstü nüfusun 7 milyon 950 binden 5 yıl içinde 9 milyon 583 bine çıktığını belirterek artış hızının yüksek olduğuna dikkat çekti.
"BAKIM SİGORTASI" İÇİN DÜĞMEYE BASILDI
Artan yaşlı nüfus ve sosyal güvenlik harcamaları nedeniyle Orta Vadeli Program kapsamında yeni bir "Bakım Sigortası" modeli üzerinde çalışıldığı belirtildi.
Zengin, Orta Vadeli Program'daki politika tedbirlerinden birinin bakım sigortasının çalışılması olduğunu ifade etti.
Söz konusu sistemle ileri yaşlanma, kronik hastalıklar ya da zihinsel ve fiziksel aktivitelerini tek başına yerine getiremeyen kişilere yönelik tıbbi ve sosyal desteklerin güvence altına alınmasının değerlendirildiği aktarıldı.
HANGİ HİZMETLER KAPSAMDA OLACAK?
Bakım Sigortası kapsamında hangi hizmetlerin sunulacağı ise henüz netleşmiş değil.
Zengin, evde sağlık ve palyatif bakım, uzaktan sağlık hizmetleri, rehabilitasyon hizmetleri ve bakım merkezlerindeki hizmetlerin kapsam içerisinde değerlendirilebileceğini söyledi.
Huzurevi hizmetleri, bakım merkezi hizmetleri, evde sosyal hizmet uzmanı veya sağlık çalışanı tarafından verilecek hizmetlerin de yapılacak çalışmalar sonucunda belirlenebileceği ifade edildi.
PRİMLİ Mİ, PRİMSİZ Mİ OLACAK?
Yeni sistemin finansman modelinin de henüz kesinleşmediği belirtildi.
Dünyada bakım sigortası konusunda primli ve primsiz olmak üzere farklı uygulamaların bulunduğunu aktaran Zengin, Türkiye'nin sunacağı hizmetlerin kapsamına göre uygun modelin değerlendirileceğini söyledi.
Çalışan ve işverenden prim alınması, devlet desteğinin devreye girmesi veya primin bir bölümünün devlet tarafından karşılanması gibi farklı modellerin gündeme gelebileceği ifade edildi.
Zengin, Türkiye'ye özgü bir modelin de oluşturulabileceğini belirterek bakım sigortasının sosyal güvenlik sisteminin finansal sürdürülebilirliği açısından önemli olduğunu söyledi.
Çalışmalar kapsamında öncelikle yaşlı bakım sigortasının hangi hizmetleri kapsayacağı ve finansmanın nasıl sağlanacağının belirlenmesi bekleniyor. Dünya genelindeki uygulamaların incelenmesinin ardından Türkiye'ye uygun modelin şekillendirilmesi planlanıyor.