Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Verim bol, fiyat düşük: Kilosu 6 liraya düşüyor

Verim bol, fiyat düşük: Kilosu 6 liraya düşüyor

Türkiye’nin narenciye üretiminin yüzde 40’ını karşılayan Adana’da mayer cinsi limonun hasadına başlandı. Kent genelinde 218 bin dönüm alanda üretim yapılırken bu sezon 710 bin ton rekolte bekleniyor.

Kaynak: İHA
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Türkiye’nin önemli narenciye üretim merkezlerinden Adana’da mayer cinsi limonun hasadı başladı.

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Kentte bu sezon 218 bin dönüm alanda bulunan limon bahçelerinden 710 bin ton ürün alınması bekleniyor.

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Turunçgil Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu, limon için kesim tarihini 11 Eylül, ihracat tarihini ise 21 Eylül olarak belirledi.

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Verim bol, fiyat düşük: Kilosu 6 liraya düşüyor - Resim: 4

Adana’da da belirlenen takvime uygun olarak ilk hasat, Yüreğir ilçesine bağlı Sakızlı Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

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Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, hasadın başladığını ancak çalışmaların henüz yavaş ilerlediğini söyledi.

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Verim bol, fiyat düşük: Kilosu 6 liraya düşüyor - Resim: 6

Doğan, 21 Eylül’de ihracatın başlamasıyla birlikte hasadın da hız kazanmasını beklediklerini belirtti.

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Verim bol, fiyat düşük: Kilosu 6 liraya düşüyor - Resim: 7

Karadeniz’de devam eden Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle gemi trafiğinde sorun yaşandığını ifade eden Doğan, Adana’da bu yıl limon üretiminde herhangi bir sıkıntı bulunmadığını kaydetti.

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Verim bol, fiyat düşük: Kilosu 6 liraya düşüyor - Resim: 8

Kent genelinde 218 bin dönüm limon ekim alanı bulunduğunu belirten Doğan, sezon sonunda 710 bin ton rekolte hedeflediklerini dile getirdi.

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Verim bol, fiyat düşük: Kilosu 6 liraya düşüyor - Resim: 9

Geçen yıl zirai don nedeniyle Adana’da limon üretiminin 380 bin ton seviyesinde kaldığını hatırlatan Doğan, bu sezon ürün miktarının arttığını ancak fiyatların beklenen seviyede olmadığını söyledi.

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Verim bol, fiyat düşük: Kilosu 6 liraya düşüyor - Resim: 10

Doğan, geçen yıl soğuk hava nedeniyle ağaçların zarar gördüğünü ve buna bağlı olarak rekoltenin düştüğünü belirterek, bu dönemde fiyatların üreticiyi memnun ettiğini ifade etti.

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Verim bol, fiyat düşük: Kilosu 6 liraya düşüyor - Resim: 11

Bu yıl ise limonun bol olduğunu ancak alıcı sıkıntısı yaşandığını belirten Doğan, ihracatın başlamasıyla fiyatlarda hareketlilik beklediklerini kaydetti.

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Verim bol, fiyat düşük: Kilosu 6 liraya düşüyor - Resim: 12

Dünya piyasasında Güney Afrika ve Arjantin menşeli limonların bulunduğuna dikkat çeken Doğan, bu ülkelerin ürünlerinin eylül ayının sonunda piyasadan çekilmesinin ardından Adana limonuna yönelik talebin artmasını beklediklerini söyledi.

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Verim bol, fiyat düşük: Kilosu 6 liraya düşüyor - Resim: 13

Mayer cinsi limonun bahçe fiyatının ürünün kalitesine ve kesim şekline göre değiştiğini belirten Doğan, kilogram fiyatlarının 6 ila 12 lira arasında olduğunu aktardı

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Verim bol, fiyat düşük: Kilosu 6 liraya düşüyor - Resim: 14

Doğan, çift makas mayer cinsi limonun 6-8 lira, tek makas kesilen ürünün ise 8-12 lira arasında alıcı bulduğunu söyledi.

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Verim bol, fiyat düşük: Kilosu 6 liraya düşüyor - Resim: 15

21 Eylül’de ihracatın başlamasıyla fiyatların yükselmesini beklediklerini ifade eden Doğan, limonun dalından alınmasından paketleme tesisinden çıkışına kadar fiyatının arttığını belirtti.

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Verim bol, fiyat düşük: Kilosu 6 liraya düşüyor - Resim: 16

İhracatın gerçekleşmemesi hâlinde mevcut ürün miktarının tamamının iç piyasada tüketilmesinin mümkün olmayacağını savunan Doğan, bu yıl limon üretiminin yüksek olduğunu dile getirdi.

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Verim bol, fiyat düşük: Kilosu 6 liraya düşüyor - Resim: 17

Öte yandan Mehmet Akın Doğan, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığından bu yıl özellikle Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) desteğinin verilmesini talep etti.

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