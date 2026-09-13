Verim bol, fiyat düşük: Kilosu 6 liraya düşüyor

Türkiye’nin önemli narenciye üretim merkezlerinden Adana’da mayer cinsi limonun hasadı başladı.
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Türkiye’nin narenciye üretiminin yüzde 40’ını karşılayan Adana’da mayer cinsi limonun hasadına başlandı. Kent genelinde 218 bin dönüm alanda üretim yapılırken bu sezon 710 bin ton rekolte bekleniyor.Kaynak: İHA
Kentte bu sezon 218 bin dönüm alanda bulunan limon bahçelerinden 710 bin ton ürün alınması bekleniyor.
Turunçgil Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu, limon için kesim tarihini 11 Eylül, ihracat tarihini ise 21 Eylül olarak belirledi.
Adana’da da belirlenen takvime uygun olarak ilk hasat, Yüreğir ilçesine bağlı Sakızlı Mahallesi’nde gerçekleştirildi.
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, hasadın başladığını ancak çalışmaların henüz yavaş ilerlediğini söyledi.
Doğan, 21 Eylül’de ihracatın başlamasıyla birlikte hasadın da hız kazanmasını beklediklerini belirtti.
Karadeniz’de devam eden Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle gemi trafiğinde sorun yaşandığını ifade eden Doğan, Adana’da bu yıl limon üretiminde herhangi bir sıkıntı bulunmadığını kaydetti.
Kent genelinde 218 bin dönüm limon ekim alanı bulunduğunu belirten Doğan, sezon sonunda 710 bin ton rekolte hedeflediklerini dile getirdi.
Geçen yıl zirai don nedeniyle Adana’da limon üretiminin 380 bin ton seviyesinde kaldığını hatırlatan Doğan, bu sezon ürün miktarının arttığını ancak fiyatların beklenen seviyede olmadığını söyledi.
Doğan, geçen yıl soğuk hava nedeniyle ağaçların zarar gördüğünü ve buna bağlı olarak rekoltenin düştüğünü belirterek, bu dönemde fiyatların üreticiyi memnun ettiğini ifade etti.
Bu yıl ise limonun bol olduğunu ancak alıcı sıkıntısı yaşandığını belirten Doğan, ihracatın başlamasıyla fiyatlarda hareketlilik beklediklerini kaydetti.
Dünya piyasasında Güney Afrika ve Arjantin menşeli limonların bulunduğuna dikkat çeken Doğan, bu ülkelerin ürünlerinin eylül ayının sonunda piyasadan çekilmesinin ardından Adana limonuna yönelik talebin artmasını beklediklerini söyledi.
Mayer cinsi limonun bahçe fiyatının ürünün kalitesine ve kesim şekline göre değiştiğini belirten Doğan, kilogram fiyatlarının 6 ila 12 lira arasında olduğunu aktardı
Doğan, çift makas mayer cinsi limonun 6-8 lira, tek makas kesilen ürünün ise 8-12 lira arasında alıcı bulduğunu söyledi.
21 Eylül’de ihracatın başlamasıyla fiyatların yükselmesini beklediklerini ifade eden Doğan, limonun dalından alınmasından paketleme tesisinden çıkışına kadar fiyatının arttığını belirtti.
İhracatın gerçekleşmemesi hâlinde mevcut ürün miktarının tamamının iç piyasada tüketilmesinin mümkün olmayacağını savunan Doğan, bu yıl limon üretiminin yüksek olduğunu dile getirdi.
Öte yandan Mehmet Akın Doğan, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığından bu yıl özellikle Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) desteğinin verilmesini talep etti.