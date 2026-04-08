GÜNDEM

ERDOĞAN’DAN ABD-İRAN ATEŞKESİNE İLK YORUM: SAHADA TAM OLARAK UYULMASINI TEMENNİ EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile İran arasında sağlanan ateşkesi değerlendirdi. Erdoğan, "Olası tahrik ve sabotajlara fırsat verilmeden ateşkesin sahada tam olarak uygulanmasını temenni ediyoruz" dedi.

ATA'YA MEKTUP ENGELLENDİ Mİ? SENDİKA DA BAKANLIK DA YENİÇAĞ'A KONUŞTU

Eğitim-İş Sendikası, liselerde düzenlemek istediği 'Atatürk'e mektup' yarışmasına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından izin verilmediğini iddia etti. YENİÇAĞ gazetesi hem sendikayla hem de Milli Eğitim Bakanlığı'yla görüşerek olayın ayrıntılarına ulaştı.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU, ERDOĞAN'A SERT ÇIKTI

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, iktidarın başlattığı 'Terörsüz Türkiye' sürecine yine sert çıktı ve "Öcalan denilen cani üzerinden yürütülen tezgaha derhal son verilmelidir." dedi. Erdoğan'a "Ne biçim Cumhurbaşkanısın sen" çıkışı da dikkat çekti.

AYŞE ATEŞ YENİÇAĞ'A KONUŞTU: SİNAN'I KATLEDENLER, BOYNUNDA TASMAYLA GEZENLER OLDU

Ayşe Ateş Yeniçağ'a konuştu: Karanlık siyasi ağlardan Serdar Öktem cinayetine, İzzet Ulvi Yönter'in istifasından 2026'daki Meclis hedefine kadar Türkiye'yi sarsacak suikast dosyasının bilinmeyenlerini YENİÇAĞ Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Berna Can’a anlattı.

YALÇIN KÜÇÜK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Türkiye'nin sol siyaseti üzerine önemli tartışma ve kitaplarında imzası bulunan Yalçın Küçük, sağlık sorunları nedeni ile 2 gün önce hayatını kaybetti.

87 yaşında yaşama gözlerini yuman yazar Yalçın Küçük, bugün Ankara'da sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

KONSOLOSLUK SALDIRISINI GERÇEKLEŞTİREN TERÖRİST DAHA ÖNCE 5 AY HAPİS YATIP BERAAT ETMİŞ

İsrail Konsolosluğu önünde dün yaşanan saldırıda öldürülen terörist Yunus Emre Sarban'ın daha önce IŞİD üyeliğinden yargılanıp beraat ettiği ortaya çıktı.

AYHAN BORA KAPLAN DAVASINDA ÇARPICI İDDİA: DOSYAYA EKLENEN EVRAK 15 DAKİKA SONRA SİLİNDİ

Ayhan Bora Kaplan Davası'nın bugünkü duruşmasında çarpıcı olaylar yaşandı. Davanın sanıkları ve müştekisi konumunda bulunan polislerin aileleri ile Bora Kaplan arasında tartışma çıktı. Dosyadan 15 dakika sonra silinen evrak detayı, kamuoyunu sallayacak cinsten.

ÇAY KEYFİNE ZAM GÖLGESİ: ÇAYKUR FİYATLARI YÜZDE 10 ARTTIRDI

ÇAYKUR 2026 yılı yaş çay sezonunun başlamasına sayılı günler kala, tüketici fiyatlarını etkileyecek önemli bir karara imza attı.

EKONOMİ

AKARYAKITTA TARİHİ İNDİRİM GELİYOR: 15 LİRA BİRDEN DÜŞECEK

Orta Doğu'dan gelen ateşkes, piyasalara nefes aldırdı. Sabah saatlerinde 96 dolara kadar gerileyen Brent Petrol 91,15 dolar seviyesine geldi. Brentteki düşüşün akaryakıt fiyatlarına yansıması bekleniyor.

TRUMP’TAN YENİ YAPTIRIM KARARI: İRAN’A SİLAH SATANLARA UYGULANACAK

ABD Başkanı Trump, ateşkes sonrası yaptığı yeni açıklamada İran ile 15 maddede anlaştıklarını söyledi. Trump, İran’a silah satanlara yüzde 50 ek gümrük vergisi uygulanacağını söyledi.

DÜNYA

NATO'DA BÜYÜK CASUSLUK: BİLGİLERİ SIZDIRAN YUNAN ALBAY TUTUKLANDI

NATO’da ortalığı ayağa kaldıran bir casusluk skandalı ortaya çıktı. Yunan albay, NATO’nun gizli bilgilerini Çin’e sattığı gerekçesiyle tutuklandı. Skandal, NATO’nun Yunan makamları uyarması ile ortaya çıktı.

ATEŞKES KARARI SONRASI İRAN'DAN HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIKLAMASI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "İki haftalık süre boyunca Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçiş, İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon sağlanarak ve teknik kısıtlamalar gözetilerek mümkün olacaktır" dedi.

İSPANYOL BASINI ARDA GÜLER’İ ÖVDÜ: REAL MADRİD RÖVANŞ ÖNCESİ YARA ALDI

Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih, deplasmanda Real Madrid’i 2-1’lik skorla geçerek rövanş öncesi avantajı hanesine yazdırdı. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Arda Güler’in performansı ise İspanyol basınında geniş yer buldu.

SPOR

YAZAR

ŞEN ORTAKLARIN ARASINA SOĞUKLUK MU GİRDİ?...

Bugün Ahmet Takan'ın "Şen ortakların arasına soğukluk mu girdi?.." başlıklı yazısı da dikkat çekti.

SOSYAL MEDYA YENİÇAĞ

🚨Hakan Çakır davasında müebbet kararı

Hakan Çakır cinayetine ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı. Sanıklar hakkında müebbet hapis cezası verilirken, karar kamuoyunda “adalet yerini buldu” yorumlarıyla karşılandı. Dava sürecini yakından takip eden aile ve yakınları, karar sonrası duygusal anlar yaşadı.

👀Rize’de “şifacı teyze” iddiaları gündem oldu

Rize’de yaşayan ve kendisini “şifacı” olarak tanıtan yaşlı bir kadının, “Her okuduğum evlenir, işe giremeyen işe girer” sözleri sosyal medyada gündem oldu.