08 Nisan 2026 Çarşamba
İspanyol basını Arda Güler’i övdü: Real Madrid rövanş öncesi yara aldı

Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih, deplasmanda Real Madrid’i 2-1’lik skorla geçerek rövanş öncesi avantajı hanesine yazdırdı. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Arda Güler’in performansı ise İspanyol basınında geniş yer buldu.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı başladı.

Final niteliği taşıyan eşleşmede Real Madrid ile Bayern Münih, Santiago Bernabeu’da karşılaştı ve ilk maçı kazanan taraf Alman temsilcisi oldu.

Karşılaşmanın 41. dakikasında Luis Diaz’ın golüyle Bayern Münih öne geçti ve ilk yarıyı üstün tamamladı. İkinci devrenin başında Harry Kane’in golüyle fark ikiye çıktı.

Real Madrid’in tek sayısı ise 74. dakikada Kylian Mbappe’den geldi. Mücadele 2-1 Bayern Münih’in üstünlüğüyle sona erdi.

Real Madrid’de milli oyuncu Arda Güler, Bayern Münih karşılaşmasına ilk 11’de başladı. Mücadele sonrası İspanyol basını oyuncuların performansını değerlendirirken Arda Güler’in maça etkili bir giriş yaptığı ve paslarıyla rakip kalede tehlike oluşturduğunu yazdı.

Mundo Deportivo’da yer alan değerlendirmede Arda için, “Real Madrid’in hücum organizasyonlarında en etkili pasları veren isimdi. Gol bulmaya da oldukça yaklaştı.” ifadeleri kullanıldı.

Sport gazetesinde ise milli futbolcuyla ilgili, "Mallorca maçında olduğu gibi yine iyi başladı. Mbappe'ye birkaç iyi pas verdi ancak 20. dakikadan sonra tamamen ortadan kayboldu. Fiziksel olarak ve pozisyon alma konusunda yetersiz kaldı. Arda Güler birkaç maçtır formsuzdu. Arbeloa 70. dakikada onun yerine Brahim'i oyuna aldı." yorumu yapıldı.

AS gazetesindeki analizde Arda Güler için, “Kontra ataklarda çözüm ararken çok yalnız kaldı; birkaç hamle yaptı ama bunlar sonuç vermedi. Duran toplardan tehlike yaratmaya çalıştı ama o da işe yaramadı. 71. dakikada Brahim ile değiştirildi.” değerlendirmesi yer aldı.

Marca ise milli futbolcu için, "Mbappe'ye iyi bir ara pası verdi. Bayern'in ataklarına karşı koymak için sık sık geriye çekilmek zorunda kalıyor ve forvetlerle iyi bir bağlantı kuramıyor. Devre arasından sonra iyi bir başlangıç ​​yaptı, özellikle Kane'in golünden sonra Bayern'in ceza sahasına daha çok yaklaştı." ifadeleri yer aldı.

İspanyol basını, hafta sonunda oynanan Mallorca karşılaşmasının ardından da Arda Güler’in performansına benzer yorumlar yapmış ve oyundan erken alınmasına dikkat çekmişti.

Mallorca maçında 72. dakikada çıkan milli oyuncu, bu karşılaşmada ise 71. dakikada oyundan alındı.

Real Madrid formasıyla bu sezon 45 maçta görev yapan Arda Güler, söz konusu karşılaşmalarda 4 gol ve 13 asistlik katkı sağladı.

