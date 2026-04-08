İktidarın, Orta Doğu'daki krizi akaryakıt fiyatlarına gelen zamla doğrudan vatandaşa yansıtması, Brent petroldeki düşüş sonrası "İndirim olur mu?" beklentisini doğurdu.
Akaryakıtta tarihi indirim geliyor: 15 lira birden düşecek
Orta Doğu'dan gelen ateşkes, piyasalara nefes aldırdı. Sabah saatlerinde 96 dolara kadar gerileyen Brent Petrol 91,15 dolar seviyesine geldi. Brentteki düşüşün akaryakıt fiyatlarına yansıması bekleniyor.Derleyen: Aykut Metehan
Sektör kaynaklarından gelen bilgiye göre akaryakıta 15 lira civarında indirim gelmesi bekleniyor.
Gazeteci Olcay Aydilek, akaryakıta perşembe gece yarısından itibaren 14-15 lira seviyesinde indirim geleceğini söyledi.
Aydilek: ABD ile İran geçici ateşkesi, küresel piyasalarda motorinin metrik ton fiyatında 300 dolarlık düşüşe yol açtı. Sektör temsilcileri, şu anki verilere göre motorine en az 14-15 TL indirim hesaplandığını söyledi. Tutar, yarın sabah netleşecek. Cuma, pompaya yansıtılması bekleniyor.
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 63.25 TL
Motorin litre fiyatı: 85.29 TL
LPG litre fiyatı: 34.99 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 64.22 TL
Motorin litre fiyatı: 86.42 TL
LPG litre fiyatı: 34.87 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 64.50 TL
Motorin litre fiyatı: 86.70 TL
LPG litre fiyatı: 34.79 TL