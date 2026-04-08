Akaryakıtta tarihi indirim geliyor: 15 lira birden düşecek

Aydilek: ABD ile İran geçici ateşkesi, küresel piyasalarda motorinin metrik ton fiyatında 300 dolarlık düşüşe yol açtı. Sektör temsilcileri, şu anki verilere göre motorine en az 14-15 TL indirim hesaplandığını söyledi. Tutar, yarın sabah netleşecek. Cuma, pompaya yansıtılması bekleniyor.