08 Nisan 2026 Çarşamba
Anasayfa Ekonomi Akaryakıtta tarihi indirim geliyor: 15 lira birden düşecek

Orta Doğu'dan gelen ateşkes, piyasalara nefes aldırdı. Sabah saatlerinde 96 dolara kadar gerileyen Brent Petrol 91,15 dolar seviyesine geldi. Brentteki düşüşün akaryakıt fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Aykut Metehan Derleyen: Aykut Metehan
İktidarın, Orta Doğu'daki krizi akaryakıt fiyatlarına gelen zamla doğrudan vatandaşa yansıtması, Brent petroldeki düşüş sonrası "İndirim olur mu?" beklentisini doğurdu.

Sektör kaynaklarından gelen bilgiye göre akaryakıta 15 lira civarında indirim gelmesi bekleniyor.

Gazeteci Olcay Aydilek, akaryakıta perşembe gece yarısından itibaren 14-15 lira seviyesinde indirim geleceğini söyledi.

Aydilek: ABD ile İran geçici ateşkesi, küresel piyasalarda motorinin metrik ton fiyatında 300 dolarlık düşüşe yol açtı. Sektör temsilcileri, şu anki verilere göre motorine en az 14-15 TL indirim hesaplandığını söyledi. Tutar, yarın sabah netleşecek. Cuma, pompaya yansıtılması bekleniyor.

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.25 TL

Motorin litre fiyatı: 85.29 TL

LPG litre fiyatı: 34.99 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64.22 TL

Motorin litre fiyatı: 86.42 TL

LPG litre fiyatı: 34.87 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64.50 TL

Motorin litre fiyatı: 86.70 TL

LPG litre fiyatı: 34.79 TL

