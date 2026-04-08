Türkiye'nin sol siyaseti üzerine önemli tartışma ve kitaplarında imzası bulunan Yalçın Küçük, sağlık sorunları nedeni ile 2 gün önce hayatını kaybetti.

87 yaşında yaşama gözlerini yuman yazar Yalçın Küçük, bugün Ankara'da sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

TÖRENE ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Ankara Cebeci Asri Mezarlığı’nda düzenlenen törene eski 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hurşit Tolon, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, emekli savcı ve eski CHP milletvekili İlhan Cihaner ile Çankaya Belediye Başkanı Can Güner, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şule Perinçek, TKP Parti Meclisi üyesi Aydemir Güler, eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez, eski Devlet Bakanı ve SHP'nin eski genel başkanı Murat Karayalçın, eski milletvekili Oğuz Oyan, eski Yargıtay üyesi Hamdi Yaver Aktan ve emekli asker Levent Göktaş katıldı.

Soner Yalçın, Murat Yetkin, Zihni Erdem ve Mehmet Ali Güller başta olmak üzere çok sayıda gazeteci de cenaze töreninde yer aldı.

Odatv'nin aktardığına göre çelenk gönderen kişi ve kurumlar arasında şunlar yer aldı:

- Odatv ve gazeteci Soner Yalçın

- İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu

- İBB Başkan Vekili Nuri Arslan

- Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş

- Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Şule Perinçek

- Prof. Dr. Mehmet Haberal

- Türkiye Komünist Partisi

- Türkiye İşçi Partisi

- Birleşik Komünist Parti

- Devrim Partisi

- Kırmızı Kedi Yayınevi