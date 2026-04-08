ABD ve İran, 28 Şubat’ta başlayan savaşta ateşkes kararı aldı. ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada İran’ın sunduğu plana sıcak bakarak ateşkes kararı aldıklarını söyledi. İki ülke 10 Nisan’a İslamabad’da bir araya gelerek ateşkesi kalıcı hale getirmek için bir araya gelecek.

Öte yandan İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden geçişlere açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesle ilgili ilk yorumunu sosyal medya hesabından yaptı. Erdoğan, ateşkese katkı sunan Pakistan ve diğer ülkeleri tebrik ederek, ateşkesin sahada tam olarak uygulanmasını temenni ettiklerini söyledi.

Erdoğan’ın açıklaması şöyle:

“28 Şubat’tan beri bölgemizi yangın yerine çeviren savaşta dün gece ilan edilen ateşkesten memnuniyet duyuyoruz.

Olası tahrik ve sabotajlara fırsat verilmeden ateşkesin sahada tam olarak uygulanmasını temenni ediyoruz.

Başta dost ve kardeş Pakistan olmak üzere ateşkes ilanına giden süreçte katkısı olan tüm aktörleri canı gönülden tebrik ediyoruz.



Savaş, çatışma, gerilim ve zulümlerden çok çekmiş coğrafyamızın bir an önce barışa, huzura, istikrara kavuşması samimi temennimizdir.

Türkiye, bölgesinde ve dünyada barışın sesini yükseltmeye devam edecektir.”