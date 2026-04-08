ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrası başlayan savaşın 38. gününde ateşkes imzalandı. Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla birlikte 120 dolar seviyelerini tes eden Brent Petrol, ateşkes sonrası verilen taahhütlerle çakıldı. Altın ise küresel gelişmelere olumlu tepki verdi.
Ateşkes sonrası brent petrol çakıldı, altın yükselişe geçti; Piyasalarda son durum
Orta Doğu'da ABD, İsrail ve İran arasında 15 günlük ateşkes imzalandı. Küresel piyasalar ateşkese olumlu tepki verirken, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açacağını taahhüt etmesi sonrası Brent Petrol çakıldı, altın yükselişe geçti.Derleyen: Aykut Metehan
İşte ateşkes sonrası piyasalarda son durum:
Brent Petrol: 94,39 dolar (-%13,62)
Ons Altın
Alış: 4 bin 803 dolar (+%1,89)
Satış: 4 bin 804 dolar
Kapalıçarşı Altın Fiyatları:
Gram Altın: 6 bin 887 lira (Alış) - 7 bin 7 lira (satış)
Çeyrek Altın: 11 bin 420 lira (Alış) - 11 bin 790 lira (Satış)
Yarım Altın: 22 bin 835 lira (Alış) - 23 bin 468 lira (Satış)
Tam Altın: 45 bin 667 lira (Alış) - 46 bin 723 lira (Satış)
Dolar/TL: 44,54 lira (-%0,14)
Euro/TL: 54,04 lira (+%0,59)
Kaynak: Haber Merkezi