Dün öğle saatlerinde Beşiktaş'ta bulunan İsrail Konsolosluğu'na gerçekleştirilen saldırıda 2 polisimiz hafif yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 3 teröristten 2'si yaralı olarak ele geçirilirken, Yunus Emre Sarban isimli terörist öldürülmüştü.

Gazeteci İsmail Saymaz, Sarban'ın 2018 yılında IŞİD üyeliğinden yargılandığını ve beraat ettiğini, mal karlığına el koyulma kararının 2024 yılında kaldırıldığını köşesine taşıdı.

İsmail Saymaz'ın köşesinden öne çıkan bölüm şöyle:

BEŞ AYDA TAHLİYE

Altı kişi 11 Ocak 2019’da cezaevine gönderildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’nca IŞİD üyeliği iddiasıyla hazırlanan iddianamede sanıkların eylem hazırlığındayken yakalandıkları ileri sürülerek, şöyle deniyor:

“Araçta ele geçirilen bere, kar maskesi, yeşil boyunluk ve copun örgüt mensuplarının yapacağı yaralama ve tehdit gibi eylemlerde kimliklerinin tespitinin önüne geçmeye yönelik olduğu; mağdurlarının yaralanmasına, mali zarar görmesine ve tehdit edilmesine yönelik elverişli ve demokratik hukuk devletinde yasalara saygılı yaşayan insanlarda bulunmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu…”

Sarban hakkında ise şu suçlama yöneltiliyor:

“Ev aramasında IŞİD’in fikir ve eylemlerini, amaç ve felsefesini destekleyen kitap ve yayınların ele geçirildiği, bu yayınların örgütün eleman temin ve kazanımında, örgüt mensuplarının eğitiminde kullanıldığı…”

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklar 10 Mayıs 2019’da tahliye edildi.

Beraat etti, tedbir kaldırıldı

Sarban’ın 7 Nisan 2021’de malvarlığı donduruldu.

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin beraat vermesi üzerine tedbir kararı 31 Ağustos 2024’te ‘makul sebeplerin ortadan kalktığı’ gerekçesiyle kaldırıldı.