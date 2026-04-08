NATO’da çıkan bir casusluk skandalı ortalığı ayağa kaldırdı. Yunanistan Silahlı Kuvvetleri’nde görevli bir albayın, NATO içindeki kritik bilgileri Çin Halk Cumhuriyeti’ne sızdırdığı öğrenildi.

NATO kaynaklarından alınan bilgiye göre, danışmanlık hizmeti veren Malezya menşeli bir şirketin Linkedln isimli sosyal medya uygulaması üzerinden, Yunan albay ile temasa geçtiği tespit edildi. Malezya menşeli şirketin Çin seyahatine katılan Yunan albayın, bu seyahatte Çin istihbaratı tarafından devşirildiği açığa çıktı.

NATO’NUN KRİTİK BİLGİLERİNİ SATMIŞ!

Yunan albayın, Çin Halk Cumhuriyeti’nde yaptığı görüşmelerin ardından Çin istihbarat elemanları ile Yunanistan'da da görüşmeler yaptığı, NATO'nun gizli projelerini ve kritik öneme sahip teknolojileri hakkındaki bilgileri para karşılığı sattığı belirlendi.

Ödemeleri kripto para ile aldığı öğrenilen albay, NATO'nun Yunan makamlarını uyarması ve diğer müttefik ülkeleri de bilgilendirmesi üzerine tutuklandı. Yunan albayın, tutuklanmasının ardından hakkındaki iddiaları kabul ettiği ve Çin için casusluk yaptığını itiraf ettiği bildirildi.