İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu bugünkü grup toplantısında 'Terörsüz Türkiye' sürecinden, Hobi Bahçeleri'ne; ekonomik krizden, olası 'erken seçim'e kadar birçok konuda açıklamalar yaptı.

"Şimdi de Hobi Bahçelerine sardılar. Yapılırken aklınız neredeydi?" diyen Dervişoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Ne biçim Cumhurbaşkanısın sen" çıkışı gündem oldu.

Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamalarından önemli başlıklar şöyle:

-Milletin kanına göz dikmiş elini, kolunu sallayarak dolaşıyor. Toprağını korumak isteyen Esra Işık gibi kardeşimiz hapse atılıyor.

-Yanı başımızda bir enerji savaşı yaşanıyor. Biz ise havzalarımızın üzerine bina dikiyoruz. Memleketimiz 4 bir yanı maden sahasına çevrilmiş. Vatandaş direnmesin de ne yapsın. Tüm Karadeniz'e selam olsun. Mücadelenizin yanındayız.

"KRİZ ARTIK NORMALİMİZ OLMUŞ"

-Kriz artık normalimiz olmuş. Her şeyi değiştirmek bizim elimizde. İYİ Parti olarak tüm arkadaşlarıma çağrım nerede bir ağaca göz dikilirse biz orada olacağız, vatandaşımızın satını orada müdafa edeceğiz.

-Sürekli uylamaya konan senaryo adım adım gerçekleşiyor. Trump İran'a 9. kez süre verdi. Farklı sonuçlar var.

"TÜRKİYE İÇİN ASIL TEHLİKEDE BURADA BAŞLAMAKTADIR"

-Dün gece açıklanan ateşkese rağmen belirsizlik devam ediyor. Bu savaşın İran'ın iç yapısını sarsan sonuçlar üretme ihtimali hala yüksek. İran'daki kriz bir iç savaşa dönüşebilir. Bu İran'ı dağıtabilir. Türkiye için asıl tehlikede burada başlamaktadır. Bunu haftalardır söylüyoruz. İranlı muhaliflere silah gönderildiği ortaya konmuştur.

-Türkiye'nin kapısına dayabilecek yeni bir jeopolitik durumdan söz ediyoruz. Öcalan denilen cani üzerinden yürütülen tezgaha derhal son verilmelidir.

-Suriyede denklem dış desteklerle kurulmuştur. Öcalan'ı dinleyeceklerini düşünmek zihinsel yetersiliktir.

"BİLİN Kİ O CUMHURİYET'E DÜŞMANDIR"

-Üstünlerin hukuku ile milli birlik olmaz. Bir vatandaşa başka, diğerine bambaşka şekilde millli birlik olmaz. Bu Cumhuriyet ile mümkündür. Cumhuriyet iktidar gücünü sınırlamak demektir. Kim ki bunu istiyorsa bilin ki o Cumhuriyet'e düşmandır. Yargıdaki keyfilik sona ermek zorundadır.

Millet aklı yeniden parlamentoyu işletmek zorundadır. Kapalı kapılar ardında, milletten kaçarak milleti yönetemezsiniz. Önce maşruiyeti güçlendireceksiniz. Bu da seçimlerle mümkündür.

"İKTİDARA ÇAĞRIMDIR, DERHAL..."

-İktidara çağrımdır. Derhal bir enerji tasarruf planı uygulanmalıdır. Korumalar artırılmalıdır. Nakliye şirketleri için indirim yapılmalıdır.

-Kaynamayan tencere yalan söylemez, aslına bakarsanız devlet yalan söylemez...

"İKTİDAR MİLLETİN SOFRASINA ÇÖKMEYİ TERCİH EDİYOR"

-Neymiş, Mart ayı enflasyonu düşük gelmiş. Gerçekler değiştiriliyor. Zammın adı var ama hesapta yeri yok. Bu halkla alay etmektir. Millete reva görülen bir zulümdür. Milletin cebinden para çalmaktır. Paazarlarda gerçek görülüyor. İktidar milletin cebinden çekilmeyi değil, milletin sofrasına çökmeyi tercih ediyor. İktidar hangi gündemi getirirse getirsin milletin gündemi budur.

"HEMEN BİR SEÇİME İHTİYAÇ VAR"

-İktidar koltuğunu korumaya çalışıyor, ana muhalefet içine düşürüldüğü sarmaldan çıkmaya çalışıyor. Türkiye'nin hemen bir seçime ihtiyacı vardır. Bu iktidar artık bu ülkeyi yönetemiyor. Erken seçime ihyiaç vardır. Milletten hiçbir gerçek saklanmamalıdır. Herkes de biliyor ki kral çıplaktır.

-Sosyla medyada ciddi bir trolleşme var. Birçok parti trol orduları kurmuştur. Bizim trollerimiz yok. Pırıl pırıl gençlerimiz var. Dijital alan başıboş bırakılamaz.

-Soruyoruz: Vatandaş bu kimlik bilgisini kime verecek? Kişisel verilerin güvenliği kime emanet edilecek? Verilerin Amerika'nın elinde olduğu söyleniyor.

-En büyük krizi iktidar yaşayacaktır. Göreceğim o zaman yarattıkları trol orduları ne yapacak. Hepsini nüfusa mı geçirecekler göreceğim. Milletimizin endişeleri haklıdır.

-Yayın yasağı artık sıradan bir refleks olmuştur. Türkiye fişlemeyle değil, hukukun üstünlüğü ile toparlanır.

HOBİ BAHÇELERİ

-Hobi Bahçeleri meselesi bile iktidarın fikrinin örneğidir. İktidar her gün yeni bir şey yumurtluyor. Şimdi de Hobi Bahçelerine sardılar. Yapılırken aklınız neredeydi? Sonradan mı aklınıza geldi tarım alanı olduğu? Vatandaşlar amacına uygun kullanıyor. Pandemi olunca da nefes alanı oldu. Tarıma fayda sağladıklarını da görüyorsunuz.

"NE BİÇİM CUMHURBAŞKANISIN SEN?"

-Koca tarıma alanlarından, 350-500 metre kare yeri ayıramıyor musun sen? İmzaları atıyorsun ama. Ne biçim Cumhurbaşkanısın sen? Milleti 40 katlı binalara hasettiniz. Şimdi de tarım alanlarını koruduğunuzu söylüyorsunuz.

-Önce bir kilo patatesin salatanın fiyatını konuşacaksınız, Hobi Bahçeleri'ni değil. Utanacaksınız...

-Bir yüzükle geldi sen o makama. Kendin dedin. Bundan fazla ne varsa sen de zehir zıkkım olsun. Milletin bahçesiyle uğraşıyorsunuz. El insaf.

-Millet bizi taktir ediyor. Ama havuz medyasında yer bulamuyoruz. Yapsınlar bakalım anket şirketleri. Seçimde asıl anketi halk yapacak.

"ASGARİ ÜCRET DÜZENLEMESİ MECBURİDİR"

-Temmuz ayında asgari ücret düzenlemesi mecburidir. Yarınlarımızı da mafediyorsunuz. Gençlerimizin umudu düşüyor. Bu gençler yoksullaşıyor ve cesaretini kaybediyor. Gençler hayatlarından memnun değil. Mesele işsizlikten daha fazladır.

-Tarihte ilk defa bir nesil anne ve babalarından geri düşmüştür. Tehlike büyüktür. Gençlerimiz iş, ev bulamıyor. Çocuk sahibi olamıyorlar. Bir milletin sürekliliği gençleriyle mümkün olur. Güven yoksa o güven yıkılır. Aile politikası dediğiniz şey güven işidirç Konut seferberliği başlatılmalıdır. Bebek bakım merkezleri açılmalıdır. Çocuk sahibi olmak endişe sebebi olmamalıdır.

-En büyük demir kubbemiz Cumhuriyet'tir.