ABD Başkanı Trump, İran ile ateşkes konusunda sağlanan anlaşma sonrası yeni açıklamalar yaptı. Trump, İran’a silah satan ülkelere yüzde 50 ek gümrük vergisi uygulanacağını söyledi. Trump, bu konuda hiçbir ülkeye istisna tanınmayacağının altını çizdi.

“İRAN İLE 15 MADDENİN ÇOĞUNDA ANLAŞTIK”

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı diğer açıklamada ise İran ile görüşmeler konusunda bilgi verdi. Tahran yönetimi ile 15 maddenin çoğunda mutabakata vardıklarını belirten Trump “İran ile Gümrük Vergisi ve Yaptırımların hafifletilmesi konusunu görüşmekteyiz ve görüşmeye devam edeceğiz” dedi.

Trump, İran ile yakın bir çalışma yürütüleceğini vurgulayarak "Uranyum zenginleştirmesi yapılmayacak ve Amerika Birleşik Devletleri, İran ile iş birliği yaparak, derine gömülmüş (B-2 Bombardıman Uçakları) tüm Nükleer “Toz”u kazıp çıkaracak ve bölgeden uzaklaştıracaktır” ifadelerini kullandı.