Banka transferlerinde açıklama kısmına yazılan ifadeler, yapay zeka destekli güvenlik sistemleri tarafından saniyeler içinde taranıyor.
IBAN gönderirken sakın bunları yazmayın: Bir kelimeyle neye uğradığını şaşırdı
Dijital bankacılıkta saniyeler içinde işlemi gerçekleştiren "Para Gönder" butonu, bazen geri dönülemez bir hukuk mücadelesinin kapısını aralıyor. Arkadaşına gönderdiği paranın açıklama kısmına "şaka" içerikli bir not yazan vatandaş, MASAK ve emniyet radarına takılarak adliyelik oldu.Derleyen: Süleyman Çay
Özellikle gençler arasında yaygın olan "Mermi parası", "Yasaklı madde ücreti", "Operasyon masrafı" gibi ifadeler, sistem tarafından doğrudan "terör finansmanı" veya "kara para aklama" şüphesiyle işaretleniyor.
Son yaşanan olayda, bir vatandaşın yemek borcu karşılığında arkadaşına attığı paranın altına yazdığı "Yasadışı işler genel merkezi" notu, bankanın güvenlik birimlerini harekete geçirdi.
Hesaplarına bloke konulan vatandaş, durumu polise izah etmekte zorluk yaşadı.
Hukukçular ve bankacılık uzmanları, IBAN üzerinden yapılan her transferin "resmi bir evrak" statüsünde olduğunun altını çiziyor. İşte başınızın ağrımaması için yapmanız gerekenler:
Açıklamayı Boş Bırakmayın: Gönderdiğiniz paranın nedenini (Kira, Borç Ödemesi, Mal Alımı vb.) mutlaka açıkça belirtin.
Mizahı Bankadan Uzak Tutun: Argo, suç teşkil eden kelimeler veya ironik ifadeler sistemde "gerçek" olarak kabul edilir.
Kira Ödemelerine Dikkat: Kira gönderirken mutlaka "Ocak 2024 Kira Bedeli" gibi spesifik tarihler verin. Aksi takdirde, vergi incelemelerinde paranın kaynağı sorgulanabilir.
Sadece güvenlik değil, özel hukuk davalarında da bu açıklamalar hayati önem taşıyor. Açıklama kısmına hiçbir şey yazılmadan gönderilen paralar, Yargıtay kararlarına göre genel olarak "mevcut bir borcun ödenmesi" olarak kabul ediliyor.
Yani, borç vermek amacıyla attığınız paranın açıklama kısmına "Borç" yazmazsanız, o parayı geri almanız hukuken imkansız hale gelebilir.
Banka uygulamaları birer mesajlaşma platformu değildir. Oraya yazdığınız her harf, devletin arşivine giren birer mali kayıttır. Bir anlık eğlence, yıllarca sürecek bir "şüpheli" damgasına değmez.