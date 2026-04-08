Trendyol Süper Lig’de 27. haftanın erteleme maçında lider Galatasaray Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Gürsel Aksel Stadı’nda saat 20.00’de başlayan zorlu karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetiyor.
GÖZTEPE-GALATASARAY İLK 11'LER
Göztepe: Lis, Arda Okan, Taha, Heliton, Godoi, Cherni, Miroshi, Dennis, Efkan, Juan, Janderson
Galatasaray: Uğurcan, Boey, Davinson, Singo, Eren, İlkay, Lemina, Asprilla, Sane, Sallai, Barış.
GÖZTEPE 0-1 GALATASARAY CANLI ANLATIM
1' Alper Akarsu'nun ilk düdüğüyle Göztepe-Galatasaray maçı başladı.
GALATASARAY BARIŞ ALPER YILMAZ İLE ÖNE GEÇTİ
5' Leroy Sane'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisine yaptığı ortayı Barış Alper Yılmaz kafa vuruşuyla gole çevirdi. Galatasaray Göztepe karşısında erken öne geçti.
GALATASARAY İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI
10' Galatasaray'ın hızlı atağında Leroy Sane'nin pasında topla buluşan Sallai ceza sahası içerisine girerek dar açıdan şutunu çekti ancak Lis'i geçemedi. Seken topu tamamlamak istemeyen Asprilla'nı kafa vuruşunda top dışarı çıktı.